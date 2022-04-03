Gemi hala gelmedi 

Suna ERDEN

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) siparişi üzerine Teknecik Elektrik Santraline yakıt getiren Sidereal Denizcilik şirketine 698 bin dolar ‘gecikme cezası’ kesildiği bildirildi. Diyalog muhabirinin, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz’dan aldığı bilgiye göre; 28 Mart’ta adaya varması gereken yakıt, ancak 4 Nisan’da Teknecik deposuna boşaltma yapabilecek. Yakıt taşıyan geminin dün akşam Çanakkale Boğazını geçtiğini, bu gece veya yarın adada olacağını belirten Büyükyılmaz, benzeri bir gecikmenin de Mart ayında yaşandığını ifade etti. İki gecikmeden dolayı ilgili şirkete yakıt parasının binde 2’si kadar kesinti yapılmasının sözleşmede yer aldığını vurgulayan Büyükyılmaz, Sideral Denizcilik Şirketi’ne 698 bin dolarlık kesinti yapılacağının bildirildiğini kaydetti.

