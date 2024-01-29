Pamir geçit vermedi

Türkiye’nin Diyarbakır ilinden çalışmak için KKTC’ye gelen Cumali Kılıç, Ercan Havaalanı’nda uyuşturucu maddeyle yakalandı. Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının detektör köpek Pamir sayesinde yakalandığı, iç çamaşırında 30 gram hintkeneviri bulunduğu belirtildi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis, 27 Ocak 2024 tarihinde saat 22.30 sıralarında Türkiye’nin Diyarbakır ilinden gelerek Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapan zanlı Cumali Kılıç’a üzerinde narkotik detektör köpeği Pamir’in tepki vermesi nedeniyle arama yapıldığını söyledi.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu iç çamaşırı içerisinde gizlenmiş vaziyette şeffaf renk streç naylona sarılı yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis memuru, suçüstü tutuklanan zanlının gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiğini söyledi. Bulunan 30 gram uyuşturucunun nevi ve miktarının teyidi için Devlet Kimya Laboratuvarına gönderileceğini, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, 3 gün süre talep etti.

Mahkeme, hakkında “kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf” suçlarından soruşturma başlatılan zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.