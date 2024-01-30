Sebebi irdelenmeli

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Çevre Mühendisleri Odası, Güngör’de çıkılacak ihalede Odanın görüşlerinin yer almadığını bildirdi.

Oda başkanı Sibel Paralik, yazılı açıklamasında, “Maliye Bakanlığı, Para Kambiyo İnkişaf Dairesi, Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi İşine Ait” çıkılacak ihale ile ilgili teknik ve idari şartnamenin hazırlanması sürecine teknik katkı koymak amacıyla Çevre Mühendisleri Odası bünyesinde teknik komite kurduklarını kaydetti.

2023 yaz döneminde Maliye Para Kambiyo Biriminde düzenlenen birçok toplantıya katılım gösterdiklerini, adil ve uygulanabilir bir sonuç için yazılı ve sözlü görüşler bildirdiklerini, gönüllülük esasında teknik şartname üzerinde çalışarak yazılı dokümanlar sunduklarını anlatan Paralik, ancak 2024 Ocak ayı itibarı ile kendileriyle paylaşılan ve yakın bir zamanda yayımlanması söz konusu olan ihale dokümanlarını incelediklerinde, sunmuş oldukları yazılı görüşlere ve yazılı şartname örneğinin dikkate alınmadığını öğrendiklerini kaydetti.

Bu görüşleri aktaran Paralik, “Çevre Mühendisleri Odası katı atık yönetimi ve teknik uygulamaları konusunda en yetkin kuruluştur. Ülkemizin 30 yıllık katı atık sektörünü ve halk sağlığını yakından ilgilendiren böyle bir ihale sürecinde Oda’mızın görüşlerinin ve yazılı bildirimlerinin göz ardı edilerek ve Oda’mız süreç dışında bırakılarak ihale noktasına gelinmiş olmasının sebepleri irdelenmeli ve değerlendirilmelidir. Gelinen noktada çıkılacak olan ihalenin kapsamının, teknik içeriğinin ve önerilen yönetim biçiminin uygulanabilir ve ülkemizdeki katı atık problemini çözecek noktada olduğuna inanmıyoruz. Dolayısı ile çıkılacak ihalede Odamızın görüşlerinin yer almadığını kamuoyu ile paylaşırız” dedi.