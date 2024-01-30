Nabız yoklayacak

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Konusundaki Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar adaya geldi.

İki taraf arasında müzakerelerin yeniden başlamasına dair ortak zemin arayışında bulunacak Holguin’in bugün saat 11.00'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesi bekleniyor.

Rum kaynaklara göre, Holguin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile 9.00'da görüşecek.

BM Barış Gücü Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, adada çeşitli temaslar yapması beklenen Holguín, kadın ve gençlik örgütlerinin de aralarında olduğu sivil toplum örgüt temsilcileriyle de bir araya gelecek.

UNFICYP karargahını ziyaret etti...

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin (BMGS) Kıbrıs Şahsi Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar, ara bölgedeki UNFICYP karargahını ziyaret etti. Cuellar, Kıbrıs’taki ilk ziyareti kapsamında bugün iki liderle ve ayrıca çeşitli sivil toplum grupları ile bir araya gelecek.

BMGS Kıbrıs Şahsi Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar, BM kontrolündeki ara bölgede bulunan karargahta, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart tarafından karşılandı.

BMGS Kıbrıs Şahsi Temsilcisi, adada iki taraf arasında müzakerelerin yeniden başlamasına dair ortak zemin arayışında bulunmak üzere adaya ilk ziyaretini gerçekleştiriyor.

