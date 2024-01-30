Durum vahim ötesi

Rahme ÇİFTÇİOĞLU

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yasama gündemiyle dün, Zorlu Töre başkanlığında saat 11.45’te toplandı.

Birleşimde narenciye, fon yönetimi, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokol uyarınca Türkiye Cumhuriyeti finansman desteğiyle kurulacak organize sanayi bölgelerine TC’den gelen yatırımcıların 3 Milyon Euro yatırım yapma kaydıyla KKTC’deki sanayicilerin usul ve kiralama olanaklarına sahip olma konusu tartışıldı.

Genel Kurulda ilk önce onaya sunuşlara yer verildi.

Cumhuriyet Meclisi, Danışma Kurulu’nun 5-6 Şubat tarihli Genel Kurul toplantılarının birleştirilmesine ilişkin karar okundu ve oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre, Genel Kurul, 5 Şubat tarihinde yasama ve denetim gündemiyle toplanacak.

Genel Kurulda daha sonra Ticaret Markaları (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin üçüncü görüşmelerine yönelik tezkereler de oy birliğiyle onaylandı.

Erhürman: Plansız ve zamansız işler yapılıyor

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 62’nci madde tahtında söz aldı. Erhürman, her alanda olduğu gibi narenciyede de plansız ve zamansız işler yapıldığını kaydetti.

Narenciyeyle uğraşan kurumların uyanık olması, narenciyedeki krizle ilgili planın devreye koyması gerektiğini ifade eden Erhürman, “Kısa vadeli sorun hastalıktır ama orta ve uzun vadede yapılması gerekenlerin yapılmadığı da aşikardır. Mandora konusunun ciddi şekilde masaya yatırılması gerektiği açıktır” dedi.

Erhürman, narenciyedeki hastalıkla mücadelenin Güney’le eş zamanlı yapılması gerektiğini de vurguladı.

Emlak vergisi konusunda hükümetten henüz bir açıklama gelmediğini de kaydeden Erhürman, emlak vergilerinin kademelendirilmesinin bir an önce yapılması gerektiğini söyledi.

Tufan Erhürman, toplanan trafik cezalarının belediyelere verilmediğini, mart ayından beri bunu almayan belediye olduğunu da kaydetti.

Son dönemde Kamu Hizmeti Komisyonu’nun yaptığı sınavların sonuçlarının “alarm” seviyesinde olduğunu kaydeden Erhürman, sınava katılanların yüzde 50’sinin “20 Temmuz Barış Harekatı nereden başladı?” sorusuna yanlış cevap verdiğini söyledi.

Sanayiyle ilgili de konuşan, TC ile bu konuda yeni bir protokol imzalandığını belirten Erhürman, Türkiye’nin finansman desteğinin önemli olduğunu ancak KKTC’deki sanayicilerin Türkiye Cumhuriyeti’nden sanayicilerle rekabet etmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Erhürman, bu protokolün bu şekliyle Meclisten geçmesinin soruna neden olacağını, vakit varken ek protokol yapılması gerektiğini söyledi.

Amcaoğlu’ndan Erhürman’a cevap

Ekonomi ve Enerji Bakanı Bakanı Olgun Amcaoğlu ise Erhürman’ı yanıtladığı konuşmasında, kiralamaların komisyon kararı ve ilgili tüzükler uyarınca yapılacağını kaydederek, kimsenin “3 milyon Euro’yu cebine koydum, yatırım yapmaya geldim’ demeyeceğini söyledi.

Amcaoğlu, ihracata yönelik yeni sanayi bölgeleri inşa etmek istediklerini söyleyerek, “Üzerimize düşeni yaptık, yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Berova: Konuşma süreleri doğru zemine gelebilir

Maliye Bakanı Özdemir Berova da Genel Kurulda söz alarak, iç tüzükte yapılacak değişiklikle konuşma sürelerinin doğru zemine getirilebileceğini belirtti.

Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesinin bu yıl ilk kez hayata geçirildiğini, yerel yönetimlerde de reforma gidildiğini anımsatan Berova, bugün itibarıyla pek çok belediyenin bütçesini Bakanlar Kurulu’na sunma noktasına geldiğini kaydetti.

Berova, emlak vergisinin zaman zaman gündeme getirildiğini ifade ederek, “Değişen hükümetlere rağmen bu konuda sonuca varan bir düzenleme yapılamadı. Bu konu gündemimdedir. Fiyat düzenlemesi elbette yapılacak. Bakanlık bünyesinde bir çalışma grubu oluşturduk” dedi.

Genel Kurul gruplar arası varılan mutabakat uyarınca dünkü çalışmalarını tamamladı.