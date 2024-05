Sonsuz sevgiyle dünyayı güzelleştiren tüm annelerin ‘Anneler Günü’ kutlu olsun

Röportaj: Cemre AKAR

Tülin Berova: Anne ailenin kalbidir

Anneler, kalplerinden gelen sevgi, fedakarlık ve sabır ile şekillenen özel bir duyguyu temsil ederler. Çocuklarının hayatındaki en önemli rehberlik ve destek kaynağı olarak, benzersiz bir bağın temsilcileridirler. Şöyle ki! Annelerimiz, ailemizin kalbidir. Bir annenin çocuklarına sorumlulukları arasında, sağlıklı gelişimlerini desteklemek, ihtiyaçlarını karşılamak ve güvenli bir ortamı onlar için yaratmaktır. Beslenme, sağlık ve eğitim gibi temel gereksinimlerin yanı sıra duygusal destek, rehberlik ve sevgi de önemlidir. Her çocuğun bireysel yeteneklerini keşfetmesine ve kişisel gelişimine olanak tanımak da annenin sorumlulukları arasına girer. Cinsiyet fark etmeksizin, her çocuğun benzersiz ihtiyaçlarına özen gösterilmelidir. Çocukları meslek sahibi olduklarında, bir annenin sorumluluğu onların kariyer yolculuğunu desteklemek ve yönlendirmektir. Bu, eğitimlerini desteklemek, yeteneklerini geliştirmek ve ilgi alanlarına yönlendirmek anlamına gelir. Aynı zamanda, iş hayatında karşılaşabilecekleri zorluklarla baş etmelerine yardımcı olmak da önemlidir. Annenin görevi, çocuklarına güven vermek, motive etmek ve destek olmaktır. Anneler, sevginin en kutsal temsilcileridir. Yılmadan, usanmadan çocukları için çalışır, evlatlarını sevgiyle büyütürler. Onlar, hayatın en güçlü kahramanlarıdır. Anneler Günü'nde tüm anneleri kucaklayarak, sevgi ve minnetle anıyoruz. Varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, her daim yanımızda olan annelerimizi sevgiyle selamlıyoruz. Aramızdan ayrılan annelerimizi ise şükran ve özlemle anıyoruz; onların sevgisi ve öğretileri kalbimizde her zaman yaşamaya devam edecektir. Annelerimiz, sevgiyle örülmüş aile bağlarının temelidir…





Sibel Siber: Karşılıksız sevgi, özveri, koruma, emek, sabır, hoşgörü sözcüklerini tarif etmek için “anne” demek yeterli

Anne ve çocuk ilişkisi bir çocuğun yaşamını şekillendiren en önemli unsurdur. Anne çocuğunun ilk eğitmenidir aynı zamanda. Bebeklikten itibaren bu ilişkinin doğru zeminde olması, çocuğun ruhsal gelişiminde, hayatta önüne çıkan zorlukların üstesinden gelmesinde en önemli etkendir. Bir annenin evladına karşı hissettiği duyguların tarifini yapmakta sözcüklerin yetersiz kaldığı açıktır. Sevgi ile büyüyen çocuklar daha sağlıklı bireyler olur; ama annelik duygularının yansıtılma biçimi çocuğa zarar da verebilir. Annelerin bu konuda bilinçli olması, aşırı korumacılık, her istediğini verme gibi davranışlardan kaçınılması önemlidir.

Annelerimizin ve annelik duygusu taşıyan herkesin anneler gününü candan kutlarım. Dünyadaki yönetim anlayışı anne duyarlılığında ve sorumluluğunda olsaydı çok daha güzel bir dünyada yaşıyor olacaktık.

Gülçin Teksamancı: Annelik, dünyadaki hiçbir sorumluluğa benzemez

Öncelikle düşünceniz için çok çok teşekkür ediyorum Cemre hanım, Reşat bey ve Diyalog ailesine.

Tam anlamı ile Hiçbir duygumu tarif edemeyeceğim bir şey Annelik… Sürekli duygu yüklü, kaygılı, her minik şeyin bile aşırı anlamlı oluşu…

Annelerin çocukları üzerindeki sorumlulukları dünyadaki hiçbir sorumluluğa benzemediğini düşünüyorum. Öncelikle onların sevgisiz bırakılmaması çok çok önemli..

Annelik görevlerini yerine getiren tüm annelerin günü kutlu olsun.



Yasemin Çangar Çıkan :Koşulsuz sevgi ve fedakarlık

Soran herkese her zaman şunu söyledim; Hayatım Anne olduğum gün “Anlam kazandı”… Bu dünyada eşi benzeri olmayan ve tarifi imkansız muhteşem ötesi bir duygu bu ! koşulsuz sevgi ve fedakarlık…

Bu hayatta Cenneti yaşamak istiyorsanız; çocuklarınızı çok sevin, onları her zaman kucaklayın… Onlar çok masum ve küçük meleklerimiz. Elbette güzel kalpler hiç şüphesiz sevgiyle beslenir ve yetiştirilir. Bu dünyaya; terbiyeli, saygılı, dürüst , çocuklar yetiştirmek bir annenin en kutsal sorumluluğudur bence. Unutmayın Anne mutluysa mutlu çocuklar yetişir bu dünyaya… O yüzden eş seçimi de çok önemlidir! Buradan beni her zaman mutlu etmeyi başaran, yüzümü güldüren hayatımın Aşkı eşim Savaş Çıkan’a ‘iyi ki sen’ demek istiyorum! İyi ki çocuklarımın babası ve benim kocamsın.

Mesajım Annem içindir; Canım Annem Olcay Çangar dünyaya bir daha doğsam yine senin kızın olarak gelmek isterdim. Sen benim yaşama sevincimsin, seninle gurur duyuyorum, yaptıklarını her zaman örnek alıyorum. Benim idolüm sensin! fakat senin gibi olmak imkansız… Çünkü sen kusursuz bir kadınsın kesinlikle evlatlarıma hissettiklerimin aynını annem ve babam için de geçerlidir. Sizi Allah’ım korusun. Sizi çok seviyorum. Tüm güzel kalpli annelerinde anneler gününü kutluyorum.

Annelik kutsaldır… Bu yüzdendir ki “cennet annelerin ayaklarının altındadır.”



Jale Refik Rogers: Annelik koşulsuz sevgidir

Annelik muhteşem bir duygu. Çocuk sahibi olmak isteyen herkesin bu duyguyu tadabilmesini dilerim.

Annelerin çocuklarına vermesi gereken en önemli şey koşulsuz sevgidir. Bununla birlikte, ebeveynlerin sorumluluğunun yargılamadan, değiştirmeye çalışmadan, çocuklarının potansiyellerini ortaya çıkarmak için desteklemek ve yol göstermek olduğuna inanıyorum.

Fedakarlıkla, koşulsuz sevgi ile analık yapan herkesin Anneler Günü kutlu olsun. 6 Şubat depreminde evladını kaybetmiş annelerin, annelerini kaybetmiş çocukların bu zor günde acılarını paylaşır, mücadelelerini selamlarım. Hak arayışlarında hep yanlarındayız ve olmaya devam edeceğiz.





İzlem Gürçağ: Anne, sığınılacak en güvenli limandır

Annelik duygusu, karşılıksız ve koşulsuz sevgi yumağıdır. Annelik duygusu, ihtiyaç halinde yavrularınız için engel tanımayan engin bir güç kaynağıdır. Anne, sığınılacak en güvenli limandır.

Çocukların ilk eğitmeni anneleridir. Annelerin çocuklarına verdiği sevgi dolu eğitimle geleceğe sağlam karakterli bireyler yetişir. Bir evin huzurunun, mutluluğunun ve düzeninin mayasını oluşturan annelerdir. Anneler, geleceğe istikamet çizebilen varlıklardır.

Hayatta olan annelerin emekleri karşısında sayıyla eğilirken, hakkın rahmetine kavuşan annelerimizi de rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun…

Anneler Günümüz Kutlu Olsun



Meliz Bindayi Soyumert: Allah hiçbir anneyi ağlatmasın

Annnelikkkk benim için hayatımın en güzel mutluluğu! Sürekli aklımdalar… Asla uzak kalmak istemiyorum… Okuldayken de özlüyorum… Kimine göre bendeki aşırı bağlılık kimine göre olağan. Ömrümün sonuna kadar kalbimde ve aklımda olacaklar…

Doğurduğum andan inanılmaz bir endişe. Endişe neymiş anne olunca anladım… Her şeyden güzeller. Allah bağışlasın. Allah hiçbir anneyi ağlatmasın.



Zeynep Denner Erduran: Annelik hayatta en güzel en mutluluk, eşi benzeri olmayan bir his, güç, bağ, aşk ve sonsuz sevgi

Annelerin çocukları üzerindeki sorumlulukları çok büyük, hayattaki en mutlu eden şey annelik olduğu gibi, en zor şeyde annelik bence çünkü inanılmaz sevgiden dolayı aynı zamanda çok da endişe hissettiren barındıran bir şey annelik. Sorumluklarımız her şeyden önce vicdan sahibi, vefalı, hayırlı iyi bireyler yetiştirmek. Bizi annemiz nasıl özverili, fedakar şekilde mükemmel büyüttüyse benim de kendi evlatlarımı ayni şekilde büyütmek benim hissettiğim en büyük sorumluluk hissim bu hayatta.

Anneler günü mesajım; iyi ki annem gibi bir kadının evladıyım ve iyi ki 2 tane pırlanta gibi evladım var. Bu hayatta en güzel mutluluk Anne olmak, ANNELİK, değerini bilelim…



Ayşegül Baybars : Anne mutlu ise çocukları da mutlu olabilir

Annelik duygusu bir insanın hayatındaki bütün iyi duyguların bir araya geldiği tarifi kelimelerin gerçek anlamlarını alan çok özel bir duygu. Annelerin çocuklar üzerindeki sorumluluğu en temelde özgür, mutlu kendine güvenli çocuk yetiştirmek bence. Unutulmaması gereken en önemli şeyse bir anne mutlu ise çocukları da mutlu olabilir.

Tüm annelerin,

Anne adaylarının,

Anne olmak isteyenlerin,

içinde anne şefkati barındıran tüm güzel kadınların

ANNELER GÜNÜNÜ KUTLARIM.



Dilara Otçuoğlu: Annelik duygusu dünyanın en tarifsiz ve en güzel duygusu

Hayatının tek gerçeği evladın oluyor. Anneler birer sanatçıdır en güzel eserleri de yavrularıdır. Tabi ki her annenin kendi evladını yetiştirme tarzı farklı ama eminim ki her annenin ortak isteği yetiştirdiği bireyin kendisine ve topluma faydalı bireyler yetiştirmek ve bunun gerektirdiği sorumlulukları aşılamak.

Başta kendi annem olmak üzere tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Her bir anne çok kıymetli ve özel…



Güliz Kaner: İki torun sahibi olarak çok mutluyum

Annelik kadınlara doğuştan bahşedilmiş kutsal bir duygudur. Doğum yapsa da yapmasa da şefkat, koruma, fedakarlık duygularını taşır. Bir hala ve bir teyze için bile o benim “Annem” gibidir. Duyguları hepimiz söyleriz.

Elbette yukarıda bahsettiğim duygulardan dolayı anneler hoş ve yüce daha koruyucu ve fedakar olurlar. Ancak çocuk yetiştirmek hem anne hem baba ihtiyacı vardır. Bazen boşanmalarda anneler çocuklarını babadan uzaklaştırıyorlar ve bu annelerin çocuklarına verdikleri yararı görünce anneliklerini sorgulamamak mümkün değil.

Annelik vazifelerini çocukları için doğru yapan tüm annelerin anneler günün kutlarım. İki torun sahibi olarak ayrıca kendimi şanslı ve mutlu hissediyorum…





