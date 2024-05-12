Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yaklaşık bir haftadır süren su kesintisinin nihayet bittiği açıklandı. Gazimağusa Belediyesi, yaptığı açıklamada, Devlet Su İşleri Dairesi’nin, şehre su verilmeye başlandığını açıkladığını, ancak basınç farkı sebebiyle önce alçak bölgeler, daha sonra yüksek bölgelere suyun ulaştığını, bu yüzden de tüm bölgelere suyun gelmesinin yarını bulabileceği belirtildi.

Belediye, ayrıca uzun süredir işlevsiz durumda olan Deniz Suyu Arıtma Tesisi dahil tüm alternatiflerin devreye konarak, bir daha benzer çilenin yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını açıkladı.

Uluçay, su sorunuyla ilgili açıklama yaptı

Öte yandan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Mağusa’ya su verilmeye başlandığını, basınç farkı nedeniyle önce alçak bölgeler daha sonra yüksek bölgelere su ulaştığını, tüm evlerdeki su akışının normal haline gelmesinin pazartesi gününü bulabileceğini kaydetti.

Uluçay, Geçitköy’den Mağusa’ya su getiren şebekenin Sınırüstü-Mağusa hattında meydana gelen arıza nedeniyle yaşanan su kesintisiyle ilgili açıklama yaptı.

Su kesintisinin birçok vatandaşı mağdur ettiğini kaydeden Uluçay su arzının sağlanması için “Deniz Suyu Arıtma Tesisi” de dahil tüm alternatifleri ortaya koyarak girişimler yapacaklarını ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2024, 00:47