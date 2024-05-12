Üst düzey  katılım oldu

Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ), Study More Eğitim Danışmanlık Şirketi ve Alyasin Grup iş birliğinde düzenlenen uluslararası acenteler tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Verilen bilgiye göre, 40'a yakın acente, uluslararası üne sahip 10 influencer ve birçok misafirin katıldığı etkinlikte Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Uluslararası Final Üniversitesi'nin genç bir üniversite olmasına rağmen eğitimde fark yarattığını ve geldiği noktanın gurur verici olduğunu dile getirerek, Türkiye Final Okulları ve Acapulco Group ortaklığı ile oluşturulan bu güçlü yapının daha büyük başarılara imza atacağına olan inancını belirtti.

Organizasyonun yapılmasına öncülük eden Study More ve Alyasin ekiplerine teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, Final grubunu bu etkinliğe evsahipliği ve sponsorluk yaptığı için tebrik etti.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da konuşmasında Türkiye Final Okulları ve Acapulco Group ortaklığı ile oluşturulan bu güçlü yapının daha büyük başarılara imza atacağını belirtti.

Farklı ülkelerden ülkeye gelen 10 influencerin de katıldığı etkinlikte ülke turizmi hakkında bilgiler veren Ataoğlu, influencerler aracılığıyla ülkenin daha fazla kitlelere tanıtılmasının önemine vurgu yaptı.

Ülkede alternatif turizm çeşitliliği ve yılın her ayında turizm olanağı olduğuna değinen Ataoğlu, her geçen yıl turizm trendinin de yükseldiğini kaydetti.

