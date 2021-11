Pandemide ikinci perde ve Kıbrıs

Bu yazının başlığını bütün gece düşündüm. Gönlüm son perde yazmak istiyordu ancak dünkü bir açıklamada son Covid hastalarının %90’ının değişik bir varyanttan olması bana bu başlığı yazdıramadı. Güneşli bir günde masmavi denizimizin ufkuna bakarken şanslı yönlerimizi düşündüm.

En kuvvetli yönümüz şu anda Sağlık Bakanımızın dahiliye uzmanı olması. Daha da önemlisi Başbakanımızın da uzman bir hekim olması. Etrafımızdaki ülkelere bakıyorum bu ikiliyi görmek çok zor. Onun için Covid-19 ile ilgili tüm tedbirlerin artık bu ülkede tıkır tıkır işlemesini ve bürokrasinin keskin dişleri arasında ezilmemesini diliyorum.

Hem ada ülkesi olduğumuz için şanslıyız; hem de ulaşımın zorlukları ve pahalılığı nedeniyle bahtsızız. Dünyadaki tüm ada ülkeleri gibi en önemli gelir kaynağımız turizm gelirleri. 2021 yılı verilerine göre ülkeye turist %88 oranında hava yolu ile %12 oranında ise deniz yolu ile geliyor.

Zaten genel olarak da turistin adada kalma süresi ortalama 4 gün. Gördüğünüz gibi çok kısa süre için gelen misafir, havaalanında eğer oradan oraya top gibi gönderilip gelişmemiş şartlar altında, maske mesafe hijyen şartlarından uzak olarak işlemlerini yapıyorsa ve de sonunda “lanet olsun bir daha gelirsem” diyerek toprağa ayağını basıyorsa biz nasıl turizm yapıyoruz diye soruyorum…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanımız havaalanında incelemeler yapıyor, yanında zevatı ile 2 gün sonra Sağlık Bakanı ve zevatı incelemeler için havaalanına gidiyor. Eminim ki bugünlerde Turizm Bakanımızı da havaalanında görebiliriz. Gönlüm istiyor ki üçü birlikte gitsin ve bu işi basite indirgesinler. Aşıları tamam olan turist, muhaceret polisine evraklarını versin ve geçsin, eğer evrakları eksik ise o zaman ilgili sağlık birimine başvursun.

Özellikle birçok ülkeye baktım, dünyadaki örnekler de böyle. Uçakta bir form veriliyor dolduralım diye. İstenen bilgiler son derece basit ve pandemi ile çok da ilgili değil gibi geldi bana. Zaten aşı kartlarında o bilgilerin çoğu mevcut. Gelen turistimizin çoğu Türkiye’den geliyor ve hepsinin “Hayat Eve Sığar” (HES) uygulaması var, KKTC vatandaşlarının “AdaPass” uygulaması var, oradan bütün bu bilgiler elde edilebilir.

Tıbbi altyapı sıkıntıları

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı günlük verilerdeki bilgiler arasında en önemlisi pandemi hastanesinde yatan ve yoğun bakımda tedavi gören hasta sayıları bence. Son günlerde pandemi hastanesindeki hasta sayısı limitleri zorlamaya başladı. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin perişan hali gözler önünde. Girne’deki karkas hastane binasının önünden geçerken yıllar önce İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nde dönemin Sağlık Bakanı Dt. Eşref Vaiz Bey’in bu hastane ile ilgili yaptığı toplantı gözlerimin önüne geliyor. Siz pay biçin kaç sene oldu… Şu günlerde cumhurbaşkanlığı saray kompleksini konuşuyoruz. Gönlüm istiyor ki, onun yerine bir an evvel yeni hastanenin temelini atalım, sonrasında Külliye’ye ve Millet Bahçesi’ne geçelim, onlar da önemli. Yeni hastaneyi de bürokrasinin çarklarına kurban etmeyelim. İnanıyorum ki tanıdığım Dr. Faiz Sucuoğlu törensiz olarak seçimden önce bu hastanenin inşaatına kazmayı vuracaktır. Halk bu projenin başladığını inanın ki her gün o bölgeden geçerek takip edecektir. Florence Nightingale, Acıbadem, Memorial Grubu gibi Türkiye’deki özel sağlık kuruluşlarının Kıbrıs’a gelerek Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) gibi tesisler açması en büyük temennim. Bugün YDÜ ülkemizin medarı iftiharıdır. Dostum Suat Günsel’i bu projeden dolayı her zaman hayranlıkla anarım.

Son olarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’ndan bahis edeceğim. Buradaki otoriteler için mesleki olarak hiçbir şey söylemem mümkün değil, ayrıca haddim de değil. Ama bu komitenin zaman zaman ekonomi, turizm ve idari otoritelerle toplantılar yaparak ülkenin diğer cephelerini de görmesi ve kararlarını buna göre almasının daha doğru olduğu kanaatindeyim.

Sonuç olarak bizler, sağlık altyapısı çok güçlü olmayan ve ulaşılması zor bir ada ülkesiyiz. Hastalarımızın Türkiye’ye gönderilmesi ciddi bir problem. O bakımdan bu konuya doktor bir Başbakan’ın başkanlığındaki Kabine’nin ve içerisinde çok sayıda hekim olan bir Meclis’in hassasiyet göstereceğine inanıyorum.

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2021, 02:40