Güzel bir yöntem

Girne Belediyesi Çocuk Meclisi’ne üye çocuklar, Dünya Çocuk Hakları Günü yaklaşırken, Belediyeye ait Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen Çocuk Hakları ile ilgili hazırlanan oyuna katılıp, hem eğlenip hem de çocuk hakları konusunda bilgilendirildi.



Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2021, 02:20

Üzerinde Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesine ait maddelerin ve öğretici aktivitelerin yer aldığı oyun tahtası etrafında toplanan çocuklar, sahip olduğu hakları, resimler, şarkılar ve skeçlerle anlatıp, oyunun sonunda da belediyenin Sosyal İşler Şubesi personeli ile konu ile ilgili sohbet ortamında, çocuk haklarını tartıştı. Etkinliğin sonunda çocuklara belediyenin hazırlamış olduğu Çocuk Hakları kitapçığı dağıtıldı.Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, tüm çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarını bilmesinin, haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesinde önemli bir yer tuttuğunu belirterek, çocukların her türlü ihmal ve istismara karşı korunması, huzur, barış ve kardeşlik duyguları içinde yaşamalarının önemine işaret etti. Kadıoğlu, bu tür aktivitelerle de çocuklarla bir araya gelerek, onları bilinçlendirip farkındalıklarını geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.