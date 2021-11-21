Dikkat 500 milletvekili aranıyor

Ömer KADİROĞLU

Erken genel seçimlerin 23 Ocak’ta yapılması konusunda uzlaşıya varılması sonrasında partilerin ‘aday bulma’ çalışmaları hızlandı. Parlamentoda temsil edilen Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Demokrat parti (DP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Yeniden Doğuş Partisine (YDP) ilaveten en az 4 partinin daha seçimlere katılması bekleniyor. Bu durumda 10 partinin 500 aday bulması gerekiyor.

Diyalog muhabirinin “Teklif gelirse milletvekili adayı olmak ister misiniz?” sorusunu yanıtlayan vatandaşlar, siyasete olan güvenin azaldığını, bu durum karşısında partilerin aday bulmakta zorlanacağını söyledi. Vatandaşlar ayrıca “akıllı adam bu şartlarda siyasete girmez” uyarısında bulundu.



Ne dediler…?

Adem Solmazer

“Siyasi partiler yapılacak seçimde milletvekili adayı olacak kişiler arıyor. Şu andaki siyasi zemine bir güvensizlik var. Bana bile teklif gelse kabul etmem. Halkın siyasilere güveni kalmadı. Güvenilir bir siyasi ortam oluşsa olur ancak şu anda verilen sözleri yerine getirecek siyasiler yok. Sadece söz veriyorlar ancak yapılanlar çok kötü. Yeni bir siyasi parti oluşursa ve iyi bir tabanı var ise halka hizmet vermek için aday olurum ancak mevcut siyasilerin ortamı gibi olacaksa kendi doktorluk mesleğim üzerinden halka hizmet vermeyi yeğlerim.”

Demir Özdemir

“Siyasi partiler şu anda milletvekili adayı arıyor. Bana herhangi bir partiden milletvekili olmam için teklif gelse aday olmam çünkü yalan söylemeyi beceremem. Bu olan bitenle ben herhalde başa çıkamazdım. Dürüst siyasetçi göremediğimiz için bizi siyasetin yalan olduğuna inandırdılar. Ben de bu yalancıların içinde olamam. KKTC’nin siyaseti karman çorman bir haldedir.”

Başak Özdemir



“Aslında genç ve açık düşünceye ülkenin çok ihtiyacı var ancak arka taraftakilerle herhalde ben de başa çıkamazdım o yüzden milletvekili adaylığı teklifi gelse ben de kabul etmezdim. Genç düşüncelere aç bir ülkedeyiz ancak ne yazık ki hep fosilleşmiş düşüncelerle birlikteyiz. Genç kafalardan oluşan bir siyasi parti oluşursa veya genç, yeni insanlardan oluşan bir parti olursa neden olmasın. Aday olup kazanırsam çocuklarla ilgili, okullarla ilgili, öğrenimin daha kolay olabilmesi ve maddi zorluklar yaşayan insanların da çocuklarının kolej seviyesindeki okullarda eğitim almaları için çalışırdım.”

Erkin Talat

“Siyasi partiler Milletvekili adayı arıyor. Bana milletvekili olmam için bir teklif gelse kabul etmem. Siyaset bana göre değil ben rahat yaşamaya alışkınım. Yeni bir parti oluşumuna ülkenin ihtiyacı olmadığını düşünüyorum çünkü yeni partilerin de ne yapıp yapamadıklarını gördük.”

Hasan Server

“Siyasi partiler seçim için milletvekili adayı arıyor. Bu noktada bana aday olmam için bir teklif gelse kabul etmem, zaten bana böyle bir teklif gelmez. Çünkü bugüne kadar hiçbir siyasi partiden yana bir çalışma veya bir siyasi parti içinde görev almadım almam da. Bunlar da zaten milletvekili değildir. Bir siyasi partiyi destekleyen bir kişinin desteklediği parti seçimi kaybeder ve o partiyi destekledi diye kazanan parti 5 yıl onun işini engeller, yoluna taş koyarak intikam almaya çalışırsa eksik olsun öyle siyaset.”

İsmail Çetin

“Siyasi partiler seçime hazırlanıyor ve milletvekili adayı arıyor. Bu noktada bana adaylık teklifi gelse kabul etmezdim. Burada siyaset bayağı karışık ve o sorumluluğu almak istemezdim. Güneyle anlaşma olacak mı olmayacak mı? 47 yıldır süren sıkıntılar var. O yüzden içerisinden çıkılabilecek bir karmaşa olmadığı için milletvekili adayı olmazdım.”

Zafer Suludere

“Herhangi bir siyasi partiden milletvekili olmam için bana bir teklif gelse ben de kabul etmezdim. Ülke siyaseti içerisinden çıkılması mümkün olmayan bir hal aldı. KKTC siyasetinin bugünden yarına ne olacağı belli değil. Ülkede siyasete güven yok ve güven olmayan bir yerde de aday olmazdım.”

Ayşe Kartal

“Milletvekili adayı olmam için herhangi bir partiden adaylık teklifi gelse kabul etmem çünkü siyasetle çok fazla ilgim yok. Ülkede rahatsız olduğum elbette birçok konu var. Siyasiler halkın refahı için çalışmıyor. Ülkedeki en önemli sorunlardan biri asgari ücretin yetersiz oluşu, diğeri de piyasadaki pahalılık. Ben aday olup milletvekili olmam belki ama mevcut siyasilerden beklentimiz halkın refahı için çalışmaları ve pahalılığa bir çözüm üretmeleridir.”

Cemel Plevne

“Siyasi partiler seçime hazırlanıyor ve milletvekili adayı arıyorlar. Herhangi bir siyasi partiden bana milletvekili adayı olmam için teklif gelse kabul etmem çünkü Kıbrıs’ta siyasetin olduğuna ben inanmıyorum. Mevcut siyasilerin hiç birinin halk için çalıştığına inanmıyorum hepsi kendi hayatını kurtarmaya çalışıyor. Diğer yandan halka da güvenmiyorum çünkü her şeyi çıkar işine döndürdüler. Geçici istekler ve çıkar ilişkileri ile siyaset yapılıyor. Bu nedenle ne bir partiden aday olmak istiyorum ne de bir partiyi destekleme düşüncesindeyim. Vaat edilen hiçbir şeyi yapmıyorlar.”

Emirali Bababhan

“Ocak ayında seçim var ve siyasi partiler milletvekili adayı arıyor ancak bana böyle bir teklif yapılsa kabul etmezdim. Siyasilerin hepsi kendi koltuklarının derdindedir. Şu anda siyaset ülkede öyle bir hal aldı ki içinden çıkılmaz bir durum hakimdir. Bu nedenle böylesi bir ortamda siyasete girmek en büyük hata olur.”

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2021, 03:03