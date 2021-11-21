Korkutan kaza

Ömer KADİROĞLU

Girne-Lefkoşa anayolu üzerinde Boğazköy yakınlarında dün saat 13.30 sıralarında yağışın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet yan yattı, iki kişi araçtan itfaiye yardımıyla çıkarıldı.



Elde edilen bilgilere göre22 yaşındaki Aydın Neni’nin yönetimindeki NL 766 plakalı buzluklu kamyonet ile Boğazköy istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip bordür taşlarına çarparak devrilmesi sonucu gerçekleşti.Meydana gelen kazada yaralanan sürücü Neni ve araçta yolcu olarak bulunan 28 yaşındaki İmam Meriç olay yerine gelen itfaiye ve sağlıkçıların yardımı ile sıkıştıkları araçtan çıkarılarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Kaza sonucu uzun süre aksayan trafik akışı polis ekiplerinin gerekli ölçümleri alması ve yan yatan kamyonetin yol içerisinden kaldırılması sonrasında normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili polis soruşturması sürüyor.