Doğru tespit

Başbakanlık tarafından düzenlenen “Kısa Vadeli Ekonomik Eylem Planı Hazırlık Toplantısı” tamamlandı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu; Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, ekonomik örgütler, akademisyenler ve bürokratların katılımıyla gerçekleştirilen toplantı sonrası kapanış konuşması yaptı.

Lefkoşa Concorde Tower Otel’de yer alan toplantıda yapılan önerileri kamuoyu ile paylaşan Başbakan Faiz Sucuoğlu, yaklaşık yedi buçuk saat süren toplantıda, çok güzel bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade ederek, çalışmanın içeriği kadar, yöntemin de kendisini heyecanlandırdığını belirtti.

Devletin ekonomi ile doğrudan ilgili bakan ve bürokratları; reel sektörün lider kuruluşlarının başkan ve temsilcileri ile ortak aklı temsil ettiğine inandığı üniversitelerden çok değerli bilim insanları ile biraraya geldiklerini ifade eden Sucuoğlu, “ekonomi için neler yapabileceklerini” konuşmaya başladıklarını söyledi.

“Yapısal bozukluklar var”

Sucuoğlu, bugünkü konunun “acil ekonomik önlemler” olduğunu ifade ederek, “Anladığım kadarıyla yıllardan beri birikmiş olan sorunlar, yapısal bozukluklar veya yapılmayı bekleyen işler de ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Bu anlamda onların üzerine gitmek, onları ele almak ve çözüme kavuşturmak da acil hale gelmiştir” dedi.

“Üç sektör ile özel olarak ilgileneceğim”

Öneriler arasında bir iki ayda ve özellikle de seçim ortamında yapılması mümkün olmayan ama mutlaka yapılması gereken, bu anlamda aciliyet oluşturan işler gördüğünü, görevler saptadığını ifade eden Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Bunlarla doğrudan ilgileneceğim. Bakan arkadaşlarım da ilgilenecekler. Bizim önümüzde ciddi bir seçim süreci olmasına karşın, bürokrasimizi bu amaçla görevlendirecek ve denetleyeceğiz. Bu görevleri de mümkün olan en kısa süre içinde yerine getirmek için çalışacağız.



Burada bir kez daha saptamış olduk ki, ülkemizin turizm, yükseköğretim ve emlak sektörü gelirlerine büyük ihtiyacı vardır. Bu sektörlerimiz Covid-19 salgınından büyük ölçüde etkilenmişlerdir. Yükseköğretim sektörümüzü büyük ölçüde geri kazandık. Çarşımız bundan olumlu yönde etkilendi. Turizm sektörümüz az da olsa canlandı. Turizm için yapılabilecek daha çok şey vardır. Emlak sektörümüzün beklentileri de oldukça somuttur ve kısa sürede gelir getirebilecektir.Bu üç sektörümüz ile özel olarak ilgileneceğim. Bu üç sektörümüzde kısa süre içinde sağlayacağımız başarılar, ekonomiyi döviz kurlarının yükselişine karşı korumak olanağını da verecektir. Bu anlamda da bu üç sektördeki gelişmelere büyük bir dikkat ve enerji harcamak gerektiğini anlıyorum ve ilgileneceğim.”

Yanlış uygulamalar zarar veriyor

Başbakan Faiz Sucuoğlu, turizm ve emlak sektörlerinin, giriş kapılarındaki önlemlerden, seyahat kısıtlamalarından ve bu kısıtlamaların uygulanış yöntemlerinden büyük ölçüde zarar gördüğüne işaret ederek, “Yurda giriş koşulları üzerinde özel olarak çalışacağız” dedi.

Sucuoğlu, esnaf ve zanaatkarların rahatlatılması, ekonomik çarkların dönmesini sağlamak bakımından özel bir önem arz ettiğine de dikkat çekerek, “Hane halkının korunması, aynı zamanda çarşımızın korunması demektir. Arkadaşlarımız çok somut öneriler yapmışlardır. Bunları tek tek inceleteceğim.” İfadelerini kullandı.

Geçmiş hükümetlerin, esnaf ve zanaatkarlar için yetersiz de olsa güzel uygulamalar yaptığını ifade eden Sucuoğlu, bunların devamını nasıl sağlayabileceklerine özel olarak bakacağını söyledi.

Bağımsızlık Yolu basın açıklaması yaptı

Öte yandan Bağımsızlık Yolu, toplantının yapıldığı otel önünde basın açıklaması yaptı.

“Kriz emekçinin krizidir, ultra zenginlerin değil” başlıklı basın açıklamasında, döviz artışı ve TL’nin değer kaybına işaret edilerek, toplantıya, “krizin gerçek mağdurları” emekçilerin temsilcilerinin çağrılmaması eleştirildi.

Açıklamada, “alım gücünün korunabilmesi için asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesi, hayat pahalılığı ödeneğinin ayda bir maaşlara yansıyacak şekilde düzenleme yapılması, dövizle kira yasaklanarak mevcut kiraların sabitlenmesi, Servet vergisi getirilmesi, emekçilerin taşımacılık, eğitim, barınma, sağlık harcamalarının azaltılması, özel sektörde sendikasız işçi çalıştırılmasının yasaklanması” istendi.