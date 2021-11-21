Şartlar zorladı

İki Toplumlu Sağlık Komitesi Rum Eşbaşkanı Leonidas Filaktu, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki geçişlerde, aşılı kişilerden de negatif antijen/PCR test istenmesi yönünde alınan kararın gerekli olduğunu ve uygulamanın yarından itibaren başlayacağını vurguladı.

Haravgi gazetesi; İki Toplumlu Sağlık Komitesi Rum Eşbaşkanı Leonidas Filaktu’nun, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki geçişlerde, aşılı kişilerden de negatif antijen/PCR test istenmesi yönünde alınan kararın gerekli olduğunun altını çizdiğini yazdı.

Habere göre Filaktu, KKTC’deki vaka sayılarının artmasının, geçişlerde uygulanacak kuralların 2’nci kategoriden 3’e yükseltilmesi gerektiğini ortaya koyduğunu iddia ederek, iki kategori arasındaki tek farkın, 22 Kasım Pazartesi tarihinden itibaren aşılı kişilerden de negatif antijen veya PCR testi istenmesi olduğunu belirtti.



Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2021, 02:05

Fileleftheros ise, Güney Kıbrıs’ta da gözlemlenen vaka artışları sebebiyle yeni önlemlerin uygulanmasının gündemde olduğunu, dün toplanan bilim kurulunun Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e konuyla ilgili görüşlerini yazılı olarak gönderdiğini yazdı.Habere göre bilim kurulu üyeleri, toplu etkinliklere kısıtlama getirilmesi, ilkokulda maske kullanımının yeniden başlaması, düğün, spor salonları gibi bazı alanlarda aşılılardan da test istenmesi, iş yerlerinde uzaktan çalışma sistemine geçilmesi gibi bir dizi öneriyi Anastasiadis’e sundular.Gazete, bilim kurulu üyelerinin yarın Rum Sağlık Bakanlığı’yla yapacakları görüşmede önlemlerin yeniden ele alınacağını da aktardı.