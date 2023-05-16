Para bulunursa deport edilecek

Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde yaşanan olayda tartıştığı şahsı ciddi şekilde darp eden

Owenaze Eboigbe hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Ülkeye öğrenci olarak gelen ancak 2023 yılı Ocak ayından beri kaçak bir şekilde yaşayan zanlının tutuklu yargılanmasına emir verildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 8 Mayıs 2023 tarihinde saat 20.00 sıralarında Hamitköy'de faaliyet gösteren Cadde Market isimli işletme önünde, marketin önceden kırılan camından kendisini suçladığı gerekçesi ile iş yeri müdürü Hasan Karabulut ile tartıştığını söyledi. Polis, zanlının Hasan Karabulut’un başına ve yüzüne elleri ile yumruk vurarak, burnunun kırılmasına sebep olduğunu ifade etti.

Polis memuru, 11 Mayıs 2023 tarihinde Hasan Karabulut’un yine aynı cadde üzerinde zanlıyı görerek teşhis edip kendilerine bilgi verdiğini söyledi. Zanlının öğrenci izninin 22 Ocak 2023’te sonlandığının belirlendiğini kaydeden polis, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı yargılanmak üzere 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.