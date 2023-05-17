‘Değişim zamanı’ mesajı verdi

Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla birlikte CHP'de seçim hareketliliği yeniden başladı. Beklenenden daha az oy alınmasının nedenleri araştırılırken, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçimlere ilişkin bir açıklama geldi.

Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasını, "Değişim beklentisi" olarak yorumlayarak genç seçmene seslendi.

Kılıçdaroğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili gençler, ilk tur bitti. En büyük gerçek şu ki sandıktan değişim mesajı çıkmıştır. Değişim isteyenler artık bu ülkede istemeyenlerden daha fazla. Şimdi bir bakalım, günün sonunda elimizde ne var? Dipsiz bir karanlık… Farkında mısınız? Gençliğiniz bir daha gelmeyecek."

CHP, 28 Mayıs için yol haritasını da belirledi

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanı Mansur Yavaş'ın da aralarında bulunduğu kurmayları ile birlikte bir değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantıda hem 14 Mayıs seçimlerinin sonuçları hem de 2. turda nasıl bir kampanya yapılması gerektiği masaya yatırıldı.

Kulislere yansıyan bilgilere göre Kılıçdaroğlu'nun kampanyasının başına Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu getirilecek.

Bu konudaki soruyu yanıtlayan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "Ekrem Bey ve Mansur Bey zaten kampanya içinde. Canan Hanım bizim İstanbul il başkanımız. Elbette ki kampanyanın içinde.’’ ifadesini kullandı.

Öte yandan İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş ile birlikte çekildikleri fotoğrafı "2. tur seçimi için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz" notuyla paylaştı.

14 Mayıs seçim sürecinde, Cumhur İttifakı muhalefeti, terör örgütleri ile işbirliği yapmakla suçlamıştı. CHP kurmaylarına göre, beklenen oyun alınamamasında bu suçlamanın da etkisi var.

İkinci turun kilit ismi: Oğan

İlk turda aldığı yüzde 5,2 oyla, 2. tur için anahtar konumunda olan ATA İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’la bir görüşme yapılması da bekleniyor.

