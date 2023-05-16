Şartlar uygun

Helen-Amerikan Liderlik Konseyi (HELAC) İcra Direktörü Andy Zemenidis, ABD’nin Kıbrıslı Rumlara vize uygulamasını kaldırması ve Güney Kıbrıs’a mali yardımda bulunulmasının tartışılmakta olduğunu açıkladı.

Haravgi’nin haberine göre Zemenidis, Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın Yunanistan ve ABD ile ilişkilerine ve Helen-Amerikan toplumunun katkısıyla son dönemde kaydedilen ilerlemeye vurgu yaptı.

Türkiye’deki seçimlerin ardından Kıbrıs sorununda olası siyaset değişikliği sorulan Zemenidis, “Bekleyip görmemiz gerek. Bir aday diğerinden daha iyi veya daha dost ya da daha barışçı olduğu için değil, Türkiye’nin çok büyük mali yardıma ihtiyacı olmasından dolayı. Bir sonraki Türk Cumhurbaşkanının, ABD’nin ve AB’nin desteğini istiyorsa rotayı değiştirmesi gerek, aksi halde ekonomi çökecek” ifadelerini kullandı.

Zemenidis Kıbrıs sorununa değinirken, “Lefkoşa-Washington ilişkileri ne kadar sıkı olursa çözümün o kadar kolay olacağına inanıyorum. On yıllarca ikili ilişkilerimizi Kıbrıs sorununa ‘esir’ ettik, bu nedenle hiçbir şey olmadı. Aksini yaparsak bazı sonuçlar alabiliriz” dedi.