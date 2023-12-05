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Parfüm dükkanından 197 bin TLçaldı

Çalıştığı parfüm dükkanından 197 bin TL çaldığı tespit edilen görevli tutuklandı

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Parfüm dükkanından 197 bin TLçaldı
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Gönyeli-Yenikent bölgesinde faaliyet gösteren bir parfümeri satış mağazasında çalışan bir kişinin, parfüm satışlarından tahsil etmiş olduğu 197 bin 450 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi. Bahse konu kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 yılları arasında Gönyeli-Yenikent'te faaliyet gösteren bir parfümeri satış mağazasında çalışan 48 yaşındaki G.K.’nin, parfüm satışlarından tahsil ettiği 197 bin 450 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi.  

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerinde bahse konu şahıs dün tespit edilerek tutuklandı.

Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2023, 15:39
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