Parti yoğun çalışma içinde

Melis GÜNEL

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, parti yetkilileriyle birlikte Diyalog Medya Grubu’nu ziyaret ederek, Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar ile görüştü.

Parti çalışmalarını anlatan Çeler, bu arada Diyalog Medya’nın önemine dikkat çekti. Çeler “Hem TV yayınları, hem de Diyalog Gazetesi’nin toplumda ayrı bir yeri vardır” dedi.

Zeki Çeler, sektördeki zorluklara rağmen hem televizyonda yayın yapmanın, hem de basılı gazete çıkarmanın kolay olmadığına değinerek Diyalog Medya’yı başarılarından ve mücadelesinden dolayı tebrik etti. tv2020’de yayınlanan Gündem Özel programını severek izlediklerini anlatan Çeler, “Ailece bu programı hiç kaçırmadan izliyoruz” dedi.

Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar da, TDP’nin köklü partilerden biri olduğuna dikkat çekerek, siyasi partilerden medyanın sorunlarını çözmelerini beklediğini ve ayrımcılık yapılmaması gerektiğini söyledi.

Uydu üzerinden yayın yapmanın maliyetinin yüksekliğine dikkat çeken Akar, geçmişte alınan bir Bakanlar Kurulu kararı ile yüzde 20’sinin devlet tarafından karşılanması gerekirken, ilgili ödemelerin yapılmamasından kaynaklı ciddi sorunlar doğduğuna dikkat çekti. Ülkede reklam verme alışkanlığının neredeyse yok denecek kadar az olduğunun da altını çizen Reşat Akar, tüm zorluklara rağmen en iyisini yapmayı amaçladıklarını aktardı. Akar, Diyalog Medya Grubu’nun tüm siyasi partilere eşit uzaklıkta durduğunu kaydetti.