‘Birlik’ mesajı verdi

Güney Kıbrıs’ta Pazar günü yapılacak olan genel seçimler öncesinde partisinin son mitinginde konuşan Meclis Başkanı Annita Dimitriu, birlik, siyasi istikrar ve kurumsal ciddiyet mesajları verdi. Dimitriu’nun konuşmasında, kutuplaşma, popülizm ve siyasi istikrarsızlık tehlikesinden endişe duyan vatandaşlara yönelik geniş kapsamlı siyasi çağrıda bulunduğu belirtildi.

Dimitriu, ülkenin karmaşık bir dönemden geçtiğini ifade ederek, siyasi çözülmeye gitme lüksü bulunmadığını söyledi. Talepleri olan her vatandaşın “sorumluluk ittifakına” ait olduğunu dile getiren Dimitriu, halka DİSİ ile birlikte yürüme çağrısında bulundu.

Annita Dimitriu ayrıca seçimin yalnızca yüzdelik oranlar ve sandalye mücadelesi olmadığını, ülkenin ilerleryen yıllarda izleyeceği yönü belirleyecek önemli bir süreç olduğunu kaydetti. Dimitriu’nu konuşmasının büyük bölümünde ekonomi, enerji politikası ve Kıbrıs’ın jeopolitik rolüne değindiği ifade edildi.

DİSİ Başkanı Annita Dimitriu, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak ise, müzakerelerin Birleşmiş Milletler (BM) kararları ile Avrupa Birliği (AB) ilkeleri zemininde yeniden başlaması gerektiğini belirterek, çözümün bağımsız, yeniden birleşmiş, askerden ve çağdışı garantör güçlerden arınmış güvenli bir Kıbrıs’ı garanti etmesi gerektiği görüşünü belirtti.

