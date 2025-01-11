Patron kaçtı

Ömer KADİROĞLU

Girne'de 59 yaşındaki Çinli kadının kaldığı daireye girerek başına poşet geçirip ellerini ve ayaklarını bağlayan; ziynet eşyaları, 28 bin dolar nakit para ve 2 adet araba çalmakla suçlanan 3 kişiden biri olan Aslan Shahmanov Rahmanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Suça karışan Sahib Rahmanlı’nın polis hücresindeki tutukluluk halinin devam ettiği belirtildi.

Olayı organize eden zanlı B.Z.’nin ise 31 Aralık 2024 tarihinde ülkeden çıkış yaptığı öğrenildi.

Aslan Shahmanov Rahmanlı’nın “soygun, evrak sahteleme, sahte evrakı tedavüle sürme, zorla insan kaçırma ve mülke tecavüz” suçlarından tutuklu olduğu belirtildi.

Polis, 30 Aralık 2024 tarihinde, saat 20.00 sıralarında, Girne’de, X.H.’nin (K-59) kalmakta olduğu

apartman dairesine giren zanlıların X.H.’yi rızası olmaksızın yatak odasına götürüp elleri ve ayaklarını sandalyeye bağladıktan sonra, ona ait pasaport, kimlik kartı, iki adet cep telefonu, muhtelif ziynet eşyaları, nargile takımı ve başka bir şahsa ait toplam 28 bin dolar nakit para ile iki adet aracı çaldıklarını söyledi.

Polis, yapılan şikayet üzerine ilk etapta tespit edilen Sahib Rahmanlı’nın tutuklandığını belirtti.

Polis, Sahib Rahmanlı’nın 8 Ocak tarihinde mahkemeye çıkarılarak, hakkında 8 gün ek tutukluluk emri alındığını kaydetti.

Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu olayla bağlantısı tespit edilen Aslan Shahmanov Rahmanlı’nın da tutuklandığını ve önceki gün mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını söyledi.

Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu Aslan Shahmanov Rahmanlı’nın kardeşi olan ve şu an tutuklu bulunan Sahib Rahmanlı’yı olay yerinden aldığını, ayrıca soygunda alınan iki aracı Lefkoşa’da sahte belgeyle satan B.Z. ile birlikte olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

3 kişilik grup

Polis memuru, zanlı Aslan Shahmanov Rahmanlı’nın cep telefonunda yapılan incelemede 3 kişilik bir grup olduğu ve bu grup içerisinde zanlı Aslan Shahmanov Rahmanlı ile B.Z.’nin bulunduğu birtakım yazışmaların tespit edildiğini söyledi.

Polis, soygun suçunun işlendiği gün Sahib Rahmanlı’nın ikametgah içerisinde bulunduğu sırada kardeşi Aslan Shahmanov Rahmanlı’nın kendisine “her şey yolunda mı” şeklinde bir mesaj attığını ve yine bazı Azerice yazışmalar tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru, yine zanlı Aslan Shahmanov Rahmanlı’nın olay esnasında kardeşi Sahib Rahmanlı’yı söz konusu site içerisinde bekleyip olaydan sonra alarak gittiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis memuru, alınması gereken ifadeler ve yapılması gereken incelemeler olduğunu belirterek zanlı Aslan Shahmanov Rahmanlı’nın 6 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi onayladı.