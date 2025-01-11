RUM İSTİNAF MAHKEMESİ SİMON AYKUT’UN BAŞVURULARINI REDDETTİ

KKTC’de inşaat ve emlak işleri yaptığı gerekçesiyle Rum yönetimi tarafından tutuklanan ve Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmakta olan Simon Aykut’un, üç istinaf başvurusunun dün İstinaf mahkemesinin iki kararı ile reddedildiği bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre Aykut’un birinci istinaf başvurusu, Rum yargı konusu yapılan mülklerin Rum yönetiminin otorite ve yetki sahibi olmadığı KKTC’de bulunuyor olması, cezai yetki KKTC mahkemelerine ait olduğundan Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nin cezai yetki kullanamayacağı, ikinci başvurusu da davanın, sürecinin kötüye kullanılması anlamına geldiği, ertelenmesi ya da bu aşamada kesilmesi talebiyle ilgiliydi.

Rum İstinaf Mahkemesi, 242 ayrı suçlama ile yargılanmakta olan Aykut’un bu aşamada istinaf hakkı olmadığına bu hakkı kullanmak istiyorsa, mevcut dava sürecinden sonra başvuru yapabileceğine hükmetti.