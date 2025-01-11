Çok gergindi

Ömer KADİROĞLU

Akdeniz köyünde bulunan Rum Mezarlığında ‘izinsiz kazı’ yapan, evinde yapılan aramada eski eser ve define aramasında kullanılan bir adet dedektör tespit edilerek tutuklanan Yılmaz Sarmış dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru, zanlı Yılmaz Sarmış’ın ‘İzinsiz kazı’ suçlaması ile tutuklandığını söyledi.

Polis, Yılmaz Sarmış’ın Bostancı’da kendisine ait olan açık ambarda define aramasında kullanılan bir adet dedektör ele geçirdiklerini anlattı.

Polis, 8 Ocak tarihinde saat 16.30-17.00 saatlerinde yine zanlının Akçay köyündeki evinde mahkeme emri ile gerçekleşen aramalarda eski döneme ait olduğu Eski Eserler Dairesi tarafından onaylanan 4 adet testi ve tabaklar ele geçirdiklerini kaydetti.

Polis, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini, Akdeniz köyünde bulunan Rum Mezarlığında yapılan izinsiz kazı alışmalarına yönelik soruşturmanın derinleştirildiğini ifade etti.

Polis memuru, Eski Eserler Dairesinden alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.