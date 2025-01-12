İçti, efelendi

Ömer KADİROĞLU

Girne’de gerçekleştirilen trafik denetimleri esnasında alkollü sürücüler polise saldırdı. Sürücülerden biri polisin başına vururken, diğer hakaret edip, tekme attı. Tutuklanan 2 sürücü Girne Polis Müdürlüğüne götürülerek, aleyhlerine dava okundu.

Polisin açıklamasına göre; dün sabah ilk saatlerinde Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekiplerin trafik denetimi sırasında, kontrol maksatlı durdurulan 163 miligram alkollü içki tesiri altındaki araç sürücüsü S.Ö.(K-22), kendisine alkol testi yapıldığı sırada görevli polis memurunun başına vurdu. Aynı araçta yolcu olarak bulunan 147 miligram alkollü içki tesiri altındaki B.Ş.B.(E-22) ise, araçtan inip görevli polislere önce küfretti, daha sonra da tekme attı. Yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye de rahatsızlık veren söz konusu kişiler tutuklandı. Girne Polis Müdürlüğü’ne götürülen zanlılar aleyhine “ sarhoşluk, rahatsızlık, uygunsuz tavır ve hareket, darp, polisi görevinden men ve ithale-i lisan” davaları okundu.

13 alkollü sürücü tespit edildi

Bu arada ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde 342 sürücü ceza alırken, 21 araç da trafikten men edildi. Polisin açıklamasına göre, 1924 aracın denetlendiği gecede 185 sürücü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmaktan ceza aldı. Sürücülerin 13’ü alkollü içki tesiri altında, 12’si emniyet kemeri takmadan, 12’si seyrüsefer ruhsatsız ve 2’si sürüş ehliyetsiz, sigorta kapsamaksızın araç kullanmaktan rapor edildi. 62 sürücüye sürüş esnasında cep telefonuyla konuşmaktan ceza verilirken, 9 sürücü sigortasız, biri trafik ışıklarına uymamak ve 46’sı diğer trafik suçlarından oluşmaktan suçlu bulundu.



