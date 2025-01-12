Bölgede çok yönlü temas

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, İsrail, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri daha ileriye taşıma gayretinde olduğu bildirildi.

Politis “Ortak Cephe Oluşturmak İçin Seri Temaslar” başlıklı haberinde Hristodulidis ve Kombos’un, Joseph Aoun’un devlet başkanlığına seçilmesi gerekçesiyle dün Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yaptığı ziyaretin odağında da Suriye özelinde bölgedeki durumun yer aldığına işaret etti.

Habere göre Hristodulidis, Lübnan ziyaretinin hemen öncesinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Komisyon Başkanı Ursula Fon der Leyen ile telefon görüşmeleri yaptı. Bu görüşmelerde Lübnan Devlet Başkanı’nı bir sonraki Avrupa Birliği zirve toplantısına davet edilmesi kararı alındı.

Rum Dışişleri Bakanı Kombos, “Hristodulidis’in yeni seçilen Lübnan Devlet Başkanı ile görüşmek üzere Lübnan’a giden en yakın AB üyesi devlet başkanı olduğuna” dikkat çekerek bunun, Güney Kıbrıs’ın bölgede oynadığı rol açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Hristodulidis Beyrut’a gidişi öncesinde Macron ve Fon der Leyen ile görüştüğünü hatırlatarak “Mümkün olan en kısa sürede, Lübnan’da görmek istediğimiz adımlarla ilgili bir yol haritası çıkarmalı ve Avrupa Birliği’nin desteğine sunmalıyız. AB’nin Lübnan’ı desteklemesi için en kısa sürede Lübnan ile AB arasında stratejik ve kapsamlı anlaşma yapılmalı.” ifadelerini kullandı.

Aoun’a, Lübnan için vizyonunu ve planlarını sunması için bir Avrupa Konseyi toplantısı sırasında 27 AB liderinin, Komisyon ve Konsey başkanlarının da katılacağı özel bir görüşme için kendisini Brüksel’e davet edeceğini söyleyen Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın 1 Ocak 2026 itibarıyla AB dönem başkanlığını devralacağını hatırlatarak “Lübnan için özel bir şey yapacağız” dedi.

Sözcü açıklama yaptı

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis yazılı açıklamasında, Hristodulidis’in Aoun ile görüşmesinin, son günlerde bölge devlet liderleriyle yaptığı temasların devamı niteliğinde olduğuna dikkat çekti. Aoun ile görüşmede “iki ülkeyi bağlayan sıkı tarihi ve dostluk bağlarının yeniden teyit edildiğini gerek bölgesel gerek uluslararası düzeydeki ortak ilgi alanındaki konularda görüş alışverişinde bulunulduğunu” belirtti.

Açıklamada Aoun ile görüşmesi sırasında Hristodulidis’in, “Güney Kıbrıs’ın AB üyesi sıfatıyla oynadığı role işaret etti ve AB’nin yeni Lübnan Devlet Başkanı’na elinden gelen her şekilde aktif ve sistemli destek vermesi gerektiğini, bunun Lübnan’ın ve bölgenin istikrarı ve refahı için zaruri olduğunu” söylediği kaydedildi.