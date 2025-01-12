‘Yoğun çalışmalıyız’

Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün belli oldu. Başbakan Üstel, “Önümüzde Cumhurbaşkanlığı ve yerel seçim var. Yetkili kurullarımızı, barış içinde parti içi yarışla tamamlayıp yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz” dedi.
UBP yeni MYK’sını belirledi. UBP’nin Lefkoşa Sarayönü Genel Merkezi’nde yapılan oylamada toplam 106 kişi oy kullandı.
UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, parti politikalarına uygun çalışacak esas kadroları belirlemeye devam ettiklerini söyledi.
UBP’nin tabandan, en yukarıya, örgütsel yapısıyla, dinamizmi ile devletine hizmet etme amacıyla çalıştığına vurgu yapan Üstel, “ Hepimiz UBP ve devletimiz için buradayız. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı ve yerel seçim var. Yetkili kurullarımızı, barış içinde parti içi yarışla tamamlayıp yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz” dedi.
UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da UBP'nin tavandan tabana her organının seçimle belirlendiğini belirterek, her seçimin de yarışmalı ve demokrasi temelli olduğunun altını çizdi.
Hasipoğlu, “Partimizde demokrasi olmazsa olmazımızdır” ifadelerini kullandı.
İşte kazananlar:
Lefkoşa
Mehmet Aktunç
Basri Kuyucuoğlu
İsmail Kofalı
Gazimağusa
Neriman Kaşif
Burak Başkaş
Yenal Garabli
Girne
Murat Karalar
Sami Otçuoğlu
İskele
Salahi Serakıncı:
Güzelyurt
Ali Kandulu
Lefke
Ömür Ekendal
Kadın Kotası
Özge Atlı
Genç Kotası
Mahmut Hüdaverdi
UBP’nin tabandan, en yukarıya, örgütsel yapısıyla, dinamizmi ile devletine hizmet etme amacıyla çalıştığına vurgu yapmıııış!
Eeeee soruyorum, sözkonusu çabanızla(!) DEVLET ne kadar Devlet olmuş? Hangi Devlet başkanı yurt dışinda Türkiye dahil Devlet başkanı gibi kardşılanmış!
Boş yaparak malı götürme oyunları oynanıyor, ağalar!