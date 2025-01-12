‘Yoğun çalışmalıyız’

Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün belli oldu. Başbakan Üstel, “Önümüzde Cumhurbaşkanlığı ve yerel seçim var. Yetkili kurullarımızı, barış içinde parti içi yarışla tamamlayıp yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz” dedi.

UBP yeni MYK’sını belirledi. UBP’nin Lefkoşa Sarayönü Genel Merkezi’nde yapılan oylamada toplam 106 kişi oy kullandı.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, parti politikalarına uygun çalışacak esas kadroları belirlemeye devam ettiklerini söyledi.

UBP’nin tabandan, en yukarıya, örgütsel yapısıyla, dinamizmi ile devletine hizmet etme amacıyla çalıştığına vurgu yapan Üstel, “ Hepimiz UBP ve devletimiz için buradayız. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı ve yerel seçim var. Yetkili kurullarımızı, barış içinde parti içi yarışla tamamlayıp yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz” dedi.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da UBP'nin tavandan tabana her organının seçimle belirlendiğini belirterek, her seçimin de yarışmalı ve demokrasi temelli olduğunun altını çizdi.

Hasipoğlu, “Partimizde demokrasi olmazsa olmazımızdır” ifadelerini kullandı.

İşte kazananlar:

Lefkoşa

Mehmet Aktunç

Basri Kuyucuoğlu

İsmail Kofalı

Gazimağusa

Neriman Kaşif

Burak Başkaş

Yenal Garabli

Girne

Murat Karalar

Sami Otçuoğlu

İskele

Salahi Serakıncı:

Güzelyurt

Ali Kandulu

Lefke

Ömür Ekendal

Kadın Kotası

Özge Atlı

Genç Kotası

Mahmut Hüdaverdi



Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2025, 10:34