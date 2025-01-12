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‘Yoğun çalışmalıyız’

UBP yeni MYK’sını belirlerken, Başbakan Üstel, seçime hazırlık mesajı verdi

‘Yoğun çalışmalıyız’
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Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün belli oldu. Başbakan Üstel, “Önümüzde Cumhurbaşkanlığı ve yerel seçim var. Yetkili kurullarımızı, barış içinde parti içi yarışla tamamlayıp yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz” dedi.
UBP yeni MYK’sını belirledi.  UBP’nin Lefkoşa Sarayönü Genel Merkezi’nde yapılan oylamada toplam 106 kişi oy kullandı. 
UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, parti politikalarına uygun çalışacak esas kadroları belirlemeye devam ettiklerini söyledi.
UBP’nin tabandan, en yukarıya, örgütsel yapısıyla, dinamizmi ile devletine hizmet etme amacıyla çalıştığına vurgu yapan Üstel, “ Hepimiz UBP ve devletimiz için buradayız. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı ve yerel seçim var. Yetkili kurullarımızı, barış içinde parti içi yarışla tamamlayıp yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz” dedi.
UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da UBP'nin tavandan tabana her organının seçimle belirlendiğini belirterek, her seçimin de yarışmalı ve demokrasi temelli olduğunun altını çizdi.
Hasipoğlu, “Partimizde demokrasi olmazsa olmazımızdır” ifadelerini kullandı.

İşte kazananlar:
Lefkoşa
Mehmet Aktunç
Basri Kuyucuoğlu 
İsmail Kofalı

Gazimağusa
Neriman Kaşif
Burak Başkaş
Yenal Garabli

Girne
Murat Karalar
Sami Otçuoğlu

İskele
Salahi Serakıncı: 

Güzelyurt
Ali Kandulu

Lefke
Ömür Ekendal

Kadın Kotası
Özge Atlı 

Genç Kotası
Mahmut Hüdaverdi
 

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2025, 10:34
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YORUMLAR
Doğru Söz
Doğru Söz - 1 saat Önce

UBP’nin tabandan, en yukarıya, örgütsel yapısıyla, dinamizmi ile devletine hizmet etme amacıyla çalıştığına vurgu yapmıııış!
Eeeee soruyorum, sözkonusu çabanızla(!) DEVLET ne kadar Devlet olmuş? Hangi Devlet başkanı yurt dışinda Türkiye dahil Devlet başkanı gibi kardşılanmış!
Boş yaparak malı götürme oyunları oynanıyor, ağalar!

Hasan Nuri
Hasan Nuri - 10 dakika Önce

YOĞUN ÇALIŞA ÇALIŞA BU ÜLKEYİ MAHVETTİNİZ YAZIKLAR OLSUN !

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