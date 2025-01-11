Önemli bir misyon

Sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan Dağıstanlı, bu yeni göreviyle engelsiz yaşam farkındalığını Kuzey Kıbrıs genelinde geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Çilem Dağıstanlı, bu kapsamda vakfın 15. kuruluş yıl dönümünde İstanbul’da düzenlenen özel geceye de katıldı.

Maslak’ta bulunan Cahide Palazzo’da gerçekleşen etkinlik, vakfın başkanı Av. Edip Önder ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde büyük bir coşkuyla kutlandı.

Etkinlikte, ünlü sanatçılar Gülben Ergen ve Coşkun Sabah’ın sahne alıp düet yapması, geceye damgasını vuran anlardan biri oldu.

Baloya Türkiye’nin tanınmış isimleri yoğun ilgi gösterirken; Cem Özer, Nefise Karatay, Wilma Elles, Esin Yağmurdereli, Alp Pehlivan, Yeliz Yeşilmen, Cansu Taşkın, Ece Gürsel, Cem Öğretir, Seda Öğretir, Engin Koç, Yusuf Azuz, Meral Konrat ve Murat Kurşun gibi ünlü isimler de katılım sağladı.

Etkinliğin sunuculuğunu ise vakfın başkan yardımcısı Tayyar Işıksaçan üstlendi. Geceye ayrıca vakfın Almanya temsilcisi ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.