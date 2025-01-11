68 yaşında veda etti

Taşpınar-Bostancı ana yolunda meydana gelen trafik kazasında, 68 yaşındaki traktör sürücüsü Salih Özgünalp hayatını kaybetti.

Kazanın traktörün devrilmesi sonucu gerçekleştiği belirtildi. Taşpınar köyünün sevilen simalarından olan evli ve bir çocuk babası Özgünalp’ın bugün köy mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün sabah saat 07.30 sıralarında meydana gelen kazada, Taşpınar’da ikamet eden Özgünalp, LV 619 plakalı traktörüyle Taşpınar’dan Bostancı yönüne doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yolun solundan çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan Salih Özgünalp olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ederken, Özgünalp’ın bugün Taşpınar köyünde toprağa verileceği belirtildi.

2 kaza, 5 yaralı

Bu arada Lefkoşa ve Girne-Değirmenlik ana yolunda dün meydana gelen 2 ayrı kazada 5 kişi yaralandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Girne-Değirmenlik ana yolunda, dün sabahın erken saatlerinde Muhammad Shahzad (E-23), yönetimindeki ET 689 plakalı araçla seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden aracı geçmek için dikkatsizce yolun sağına geçti. O esnada sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, banket dışında bulunan reklam tabelasına tavanıyla çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden araç, toprak sete de çarptıktan sonra takla atarak tavanı üzerine devrildi.

Kazada yaralanan ET 689 plakalı araç sürücüsü ve araçtaki yolcular Ali Haider (E-21), Başharat Ali (E-24) ile Kartik Ratial Vınzuda (E-22), Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Ali Haıder ve Başharat Ali taburcu olurken, araç sürücüsü Muhammad Shazad sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi Servisi'nde, yolcu Kartik Ratial Vınzuda ise Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde müşahede altına alındı.

Sürücü tedavi edildi

Lefkoşa’da dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ise bir kişi yaralandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, Marina Senina (K-47), yönetimindeki YG 073 plakalı araçla saat 12.45'te Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde seyrettiği sırada karşıdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden sağa dönüşe geçip, Semiye Ökçün (K-28) yönetimindeki VV 316 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan Ökçün, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi edildi. Soruşturma devam ediyor.

