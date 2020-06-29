Pazarda ‘Corona korkusu’ kalmadı

Onur ULAĞ

Coronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı kaldıktan 3 ay sonra açılan pazarlarda sosyal mesafe ve maske takma kuralları hiçe sayılıyor.

Lefkoşa’da Otobüs Terminali’nde kurulan Açık Pazar’da dün yoğunluk olurken, maske takanların sayısı yok denecek kadar azdı. Ucuz meyve-sebze almak için pazara akın eden vatandaşların sosyal mesafe kuralına da uymadığı gözlemlendi.

Bu arada pazardaki çoğu meyve-sebze fiyatının 5ucuz olması da dikkati çekti.

Özellikle yaz aylarında en çok tüketilen karpuzun kilosu 2 buçuk liradan satışa sunulması alıcıları memnun etti.

Domates, salatalık, soğan, patates 5 ile 2 buçuk lira arasında değişen fiyatlarda tezgâhtaki yerini alırken, pazarın en pahalı sebzesi kilosu 25 lira ile acı biber oldu.

Pazardaki ürünlerin fiyatları dün şöyleydi;

Limon: 15 TL

Şeftali: 10 TL

Elma: 10 TL

Kiraz 20 TL

Kayısı: 12 TL

Böğrülce: 10 TL

Sarı Fasulye: 20 TL

Taze Fasulye: 12 TL

Domates: 5 TL

Salatalık: 2 TL

Havuç: 5 TL

Pancar: 5 TL

Bamya: 15 TL

Yeşil Sarımsak: 3 TL

Maydanoz: 2 TL

Ispanak: 2,5 TL

Marul: 2,5 TL

Nane: 2 TL

Armut: 20 TL

Muz: 7 TL

Patates 2,5 TL

Soğan: 2,5 TL

Sarımsak deste: 20 TL

Mantar: 30 TL

Acı biber: 25 TL

Çeri Domates: 12 TL

Biber: 5 TL

Çilek: 10 TL

Karpuz: 2,5 TL

Kapya Biber: 4 TL

Patlıcan: 3,5 TL

Kabak: 3,5 TL

Pırasa: 2,5 TL