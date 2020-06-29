Pazarda ‘Corona korkusu’ kalmadı

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Çok sayıda markette olduğu gibi açık pazarda maske takanların sayısı yok denecek kadar azaldı

Pazarda ‘Corona korkusu’ kalmadı
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Onur ULAĞ
Coronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı kaldıktan 3 ay sonra açılan pazarlarda sosyal mesafe ve maske takma kuralları hiçe sayılıyor.
Lefkoşa’da Otobüs Terminali’nde kurulan Açık Pazar’da dün yoğunluk olurken, maske takanların sayısı yok denecek kadar azdı. Ucuz meyve-sebze almak için pazara akın eden vatandaşların sosyal mesafe kuralına da uymadığı gözlemlendi.
Bu arada pazardaki çoğu meyve-sebze fiyatının 5ucuz olması da dikkati çekti.
Özellikle yaz aylarında en çok tüketilen karpuzun kilosu 2 buçuk liradan satışa sunulması alıcıları memnun etti.
Domates, salatalık, soğan, patates 5 ile 2 buçuk lira arasında değişen fiyatlarda tezgâhtaki yerini alırken, pazarın en pahalı sebzesi kilosu 25 lira ile acı biber oldu.

Pazardaki ürünlerin fiyatları dün şöyleydi;
Limon: 15 TL
Şeftali: 10 TL
Elma: 10 TL
Kiraz 20 TL
Kayısı: 12 TL
Böğrülce: 10 TL
Sarı Fasulye: 20 TL
Taze Fasulye: 12 TL
Domates: 5 TL
Salatalık: 2 TL
Havuç: 5 TL
Pancar: 5 TL
Bamya: 15 TL
Yeşil Sarımsak: 3 TL
Maydanoz: 2 TL
Ispanak: 2,5 TL
Marul: 2,5 TL
Nane: 2 TL
Armut: 20 TL
Muz: 7 TL
Patates 2,5 TL
Soğan: 2,5 TL
Sarımsak deste: 20 TL
Mantar: 30 TL
Acı biber: 25 TL
Çeri Domates: 12 TL
Biber: 5 TL
Çilek: 10 TL
Karpuz: 2,5 TL
Kapya Biber: 4 TL
Patlıcan: 3,5 TL
Kabak: 3,5 TL
Pırasa: 2,5 TL

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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