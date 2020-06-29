Timsah balığı endişesi

Suna ERDEN

Gönyeli Barajı kıyısında, doğal olarak ülkede yaşam süren bir tür olmadığı halde Timsah Balığı görülmeye başlandı.

Boyu 112 santimi bulan Timsah Balığı’nın yerli balık türlerinin yaşamını tehdit ettiği belirtildi. Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten, baraj kıyısında bulunan balık türünün uzmanlar tarafından incelendiğini, ülkeye akvaryum yoluyla getirilmiş olabileceğini, daha sonra da gölete atıldığını tahmin ettiklerini belirtti.

Sarpten, Timsah Balığı’nın ülkede doğal yaşam süren bir tür olmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

“Gönyeli Barajı kıyısında bulunan Timsah Balığı son zamanlarda giderek artan ‘biyokaçakçılık’ olaylarını artık ciddiye almak zorunda olduğumuzu gösteriyor.

Kıbrıs Yaban Hayatı Araştırma Enstitüsü uzmanlarının ilk incelemeleri sonucu 112 santim uzunluğunda, 10 kilo ağırlığında olduğu belirtilen bu canlının, ülkemize akvaryum balığı olarak sokulmuş olabileceği ve yıllar içinde büyüdükten sonra gölete atılmış olabileceği tahmin ediliyor. Biz pek farkında olmasak da doğamıza ait olmayan birçok canlı bir şekilde ülkeye sokuluyor. Bir süre sonra da ya sahipleri tarafından bakılamadığı için atılarak ya da tutuldukları yerden kaçarak doğaya karışan bu gibi hayvanlar ne yazık ki yerli türlerimizi de tehdit ediyor.”

Sarpten, maymun, sansar, nil kaplumbağası gibi türlerin de daha önce görüldüğünü, bunların da kaçak bir şekilde ülkeye sokulduğunu ifade etti.