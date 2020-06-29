Yolcu pozitif çıktı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli Bu sabah gemiyle ülkeye gelen 1 yolcunun, PCR test sonucu pozitif olmasına rağmen gemiye bindiğini ve ülkeye geldiğini kaydetti. Pilli, “Gemiye nasıl girdiğini bilmiyoruz. Kendisi pozitif olduğunu söyledi. Test sonucu da pozitif çıktı” dedi.
Pilli ayrıca, söz konusu kişinin yanında çocuğunu da getirdiğini, çocuğunun test sonucunun ise negatif çıktığını belirtti.
Bakan Pilli, temaslıların tümünün karantinaya alındığını kaydederek, liman çalışanlarının tümüne test yapılacağını ifade etti.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli Bu sabah gemiyle ülkeye gelen 1 yolcunun, PCR test sonucu pozitif olmasına rağmen gemiye bindiğini ve ülkeye geldiğini kaydetti. Pilli, “Gemiye nasıl girdiğini bilmiyoruz. Kendisi pozitif olduğunu söyledi. Test sonucu da pozitif çıktı” dedi.
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YORUMLAR
Gozunuz Aydin - 1 saat Önce
Hah , simdi bakin ekonomi nasil kurtulacak herkesin eline paralar gecek nasil rahatlaycayik. Nerde o ACIN LIMANLARI diye bagiranlar? hadi gozunuz aydin.
osman nalbantoglu - 3 saat Önce
sn ulastırma bakanı sızın acıklamanız yolcu gemıye bınerken sıcaklıgı yogudu dedınız..pekı pcr testınden bahsetmedınız.doyurucu acıklama yapmadınız.yolcu gemıye nasıl bındı.bu konuda acıklama yapın lutfen.
Gozunuz aydin @osman nalbantoglu - 56 dakika Önce
Osman bey bu sadece YAKALAYABILDIKLERI. Yani YAKALAYAMADIKLARI daha kac kisi gelecek KTC ye onumuzdeki haftalarda gorecegiz. Hastanemiz bile yok bile bile salgini ulkeye getiriyoruz. Bundan daha buyuk salaklik olamaz. Daha ilk gunden siftahi actik. Kendiniz hazirlayin tam boka batacagiz.
Kapanmak çözüm değil bu vakalar olacak lütfen maske ile dışarı çıkın yürüyüş yapalım sosyal hayat devam etmeli ama maske takın herkes maske taksın zor değil eve kapanmak maske takmaktan daha zor lütfen maske takın
Sayin Murat siz bizi Almanyayla falan karistirmissiniz bence. Belki siz Avrupalisinz buarala pek oyle degil. Salgin bir baslarasa boku yiycez.