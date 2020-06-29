Yolcu pozitif çıktı

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Meclis genel kurulunda konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, gemi ile gelen bir yolcunun pozitif olduğunu açıkladı

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli Bu sabah gemiyle ülkeye gelen 1 yolcunun, PCR test sonucu pozitif olmasına rağmen gemiye bindiğini ve ülkeye geldiğini kaydetti. Pilli, “Gemiye nasıl girdiğini bilmiyoruz. Kendisi pozitif olduğunu söyledi. Test sonucu da pozitif çıktı” dedi.
Pilli ayrıca, söz konusu kişinin yanında çocuğunu da getirdiğini, çocuğunun test sonucunun ise negatif çıktığını belirtti.
Bakan Pilli, temaslıların tümünün karantinaya alındığını kaydederek, liman çalışanlarının tümüne test yapılacağını ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2020, 15:40
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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YORUMLAR
Murat
Murat - 3 saat Önce

Kapanmak çözüm değil bu vakalar olacak lütfen maske ile dışarı çıkın yürüyüş yapalım sosyal hayat devam etmeli ama maske takın herkes maske taksın zor değil eve kapanmak maske takmaktan daha zor lütfen maske takın

Gozunuz Aydin
Gozunuz Aydin @Murat - 59 dakika Önce

Sayin Murat siz bizi Almanyayla falan karistirmissiniz bence. Belki siz Avrupalisinz buarala pek oyle degil. Salgin bir baslarasa boku yiycez.

Gozunuz Aydin
Gozunuz Aydin - 1 saat Önce

Hah , simdi bakin ekonomi nasil kurtulacak herkesin eline paralar gecek nasil rahatlaycayik. Nerde o ACIN LIMANLARI diye bagiranlar? hadi gozunuz aydin.

osman nalbantoglu
osman nalbantoglu - 3 saat Önce

sn ulastırma bakanı sızın acıklamanız yolcu gemıye bınerken sıcaklıgı yogudu dedınız..pekı pcr testınden bahsetmedınız.doyurucu acıklama yapmadınız.yolcu gemıye nasıl bındı.bu konuda acıklama yapın lutfen.

Gozunuz aydin
Gozunuz aydin @osman nalbantoglu - 56 dakika Önce

Osman bey bu sadece YAKALAYABILDIKLERI. Yani YAKALAYAMADIKLARI daha kac kisi gelecek KTC ye onumuzdeki haftalarda gorecegiz. Hastanemiz bile yok bile bile salgini ulkeye getiriyoruz. Bundan daha buyuk salaklik olamaz. Daha ilk gunden siftahi actik. Kendiniz hazirlayin tam boka batacagiz.

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