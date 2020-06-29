Meclis genel kurulu yaklaşık iki saatlik bir gecikmeyle başladı .. Genel kurulun başında Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay mecliste temsil edilen parti başkanları arasında varılan uzlaşıyı açıkladı. Uzlaşıya göre Meclis tatili rafa kalktı.

Pandemi sürecinde genel kurulunun yeterince toplanamadığına dikkat çekilen kararda, Yüksek Seçim Kurulu’nun belirleyeceği takvim çerçevesinde seçim yasaklarının başlamasına kadar yasama faaliyetleri için genel kurulun haftada bir kez olağanüstü birleşim formatında toplanması kararlaştırıldı

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2020, 15:12