Meclis tatili rafa kalktı

banner453

Meclis Genel Kurulu seçim yasakları başlayana kadar haftada bir gün olağanüstü gündem ile toplanacak

banner432

Meclis genel kurulu yaklaşık iki saatlik bir gecikmeyle başladı .. Genel kurulun başında Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay mecliste temsil edilen parti başkanları arasında varılan uzlaşıyı açıkladı. Uzlaşıya göre Meclis tatili rafa kalktı.  
Pandemi sürecinde genel kurulunun  yeterince toplanamadığına dikkat çekilen kararda, Yüksek Seçim Kurulu’nun belirleyeceği takvim çerçevesinde seçim yasaklarının başlamasına kadar yasama faaliyetleri için genel kurulun haftada bir kez olağanüstü birleşim formatında toplanması kararlaştırıldı

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2020, 15:12
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yolcu pozitif çıktı
Yolcu pozitif çıktı
  1. KIBRIS