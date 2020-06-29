Yanacağız!

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Hava sıcaklığı 40 dereceyi bulacak

Yanacağız!
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Meteoroloji Dairesi, bölgenin sıcak hava kütlesinin etkisi altına gireceğini ve hava sıcaklığının 40 dereceye kadar yükseleceğini bildirdi.
Daireden yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Haziran - 06 Temmuz tarihleri arasında hava açık ve az bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 37 – 40 ºC, sahillerde 32 – 35 ºCdolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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