Yanacağız!

Meteoroloji Dairesi, bölgenin sıcak hava kütlesinin etkisi altına gireceğini ve hava sıcaklığının 40 dereceye kadar yükseleceğini bildirdi.

Daireden yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Haziran - 06 Temmuz tarihleri arasında hava açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 37 – 40 ºC, sahillerde 32 – 35 ºCdolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.