Süt ile banyo yaptı... Guinness’e aday

Onur ULAĞ

Tuzla köyünde ikamet eden hayvan üreticisi Yusuf Yarseven, elinde kalan sütleri köy meydanına taşıyarak, adada benzeri görülmemiş bir eylem gerçekleştirdi.

Bir arkadaşının da katılımıyla 200 kilo sütü başından aşağıya döken Yarseven “Süt banyosu burada… İsteyen gelsin” diyerek, yoldan geçenlerin dikkatini çekti. Yarseven’in Guinness Rekorlar Kitabı’na girecek bir adım attığı belirtildi.

Diyalog’a konuşan bölgedeki hayvan üreticileri, son zamanlarda süt alımının azaldığını belirterek, üreticinin çaresiz kaldığını söyledi.

“Bundan sonra daha çok süt dökülecek, daha çok eylem olacak” diyen üreticiler, Tuzlalı Yusuf Yarseven’in başlattığı eyleme destek verdi.