MTG’de seri bitti 1-1

Yer: Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Hakan Gök, Sabriye Atikoğlu

MTG: Ufuk, Yasin Kurt, Halil, Mehmet Erol, Adil, Mehmet Gürlü, Ünal, Nevzat (Şenol), Arif Uysal (Uğur), Dİnopeter, Peter

DTB: Dursun, Koral (Çağrı), Salih Güvensoy, Serhan Önet (Afün), Ali Svaşan, Erdinç (Ali Akbulut), Sercan, Selim Saygı, Billy, Weston, Rasaq (Kenan)

Goller: 90+4 Şenol (MTG), 76. Dk Billy (DTB)

K-Pet Süper Ligi’nde 11 maçtır galip gelen Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Doğan Türk Birliği ile son dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kalarak galibiyet serisini bitirdi.

5. dakikada DTB atağında Selim’in vuruşunu kaleci Ufuk kornere gönderdi.

10. dakikada DTB atağında Billy sert vurdu; top kalecinin üstünden dışarı gitti.

43. dakikada MTG atağında Peter sert vurdu kaleci Dursun topu kornere gönderdi.

44. dakikada Mağusa Türk Gücü atağında mutlak gol pozisyonunda Nevzat altı pas içinde topu dışarı attı ve önemli bir pozisyonu kaybetti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

50. dakikada ceza sahası içinde gelişen MTG atağında Ünal’ın vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

69. dakikada Uğur’un pasında Ünal’ın sert vuruşu dışarı gitti ve MTG bir pozisyonu daha harcadı.

70. dakikada MTG atağında Dinopeter vurdu top dışarı gitti.

76. dakikada gelişen Doğan Türk Birliği atağında Billy’nin vuruşunda top filelere gidince deplasmanda DTB 1-0 öne geçti.

79. dakikada serbest atıştan gelen topta Çağrı’nın vuruşu üst direkten döndü.

83. dakikada gelişen MTG atağında altı pas içinde Şenol’un vuruşu üstten dışarı gitti.

89. dakikada Peter’in vuruşu Ali Savaşan’a çarparak kornere gitti.

90+4. dakikada gelişen MTG atağında Yasin Kurt’un ortasında Şenol kafayı vurdu ve topu filelere göndererek skora eşitlik getirdi ve maç 1-1 oldu.

Karşılaşmanın geri kalan anlarında başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 berabere tamamlanarak takımlar birer puana razı oldu.