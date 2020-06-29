Sondaj niyeti yok

Rum Yönetimi’nin sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisinde sondaj yapma ruhsatı olan şirketlerin, en az 1 yıl süreyle sondaj yapma niyetinde olmadıkları; ancak bölgedeki kısa ve uzun vadeli planlarından da vazgeçmedikleri bildirildi.
Bu bağlamda, Rum Bakanlar Kurulu’nun geçen hafta, ENI-Total konsorsiyumunun sözleşmesini bir yıl süreyle uzattığını kaydeden Politis gazetesi, Rum Enerji Bakanlığı’nın da yeni sözleşmeleri hazırlamak üzere yetkili kılındığını yazdı.
Gazete, sözde “MEB” içerisindeki 2, 3 ve 9’uncu parsellerin sözleşmelerinin 23 Ocak 2021’de, 11’inci parselle ilgili sözleşmenin 5 Şubat 2021’de, 6’ıncı parselle ilgili sözleşmenin 5 Nisan 2022’de, 7’inci parselle ilgili sözleşmenin 17 Eylül 2023’te ve 8’inci parselle ilgili sözleşmenin de 5 Nisan 2022’de sona ereceğini; tüm bu sözleşmelerin süresinin birer yıl süreyle uzatıldığını kaydetti.
Haberde, ENI-Total konsorsiyumunun sondaj çalışmalarına ara verilmesinin böylelikle resmileştiği, ancak şirketlerin Rum Yönetimi karşısındaki yükümlülüklerinin değişmeyeceği ifade edildi.
Rum Yönetimi’nin sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisinde sondaj yapma ruhsatı olan şirketlerin, en az 1 yıl süreyle sondaj yapma niyetinde olmadıkları; ancak bölgedeki kısa ve uzun vadeli planlarından da vazgeçmedikleri bildirildi.
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