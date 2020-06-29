Sondaj niyeti yok

Rum Yönetimi’nin sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisinde sondaj yapma ruhsatı olan şirketlerin, en az 1 yıl süreyle sondaj yapma niyetinde olmadıkları; ancak bölgedeki kısa ve uzun vadeli planlarından da vazgeçmedikleri bildirildi.

Bu bağlamda, Rum Bakanlar Kurulu’nun geçen hafta, ENI-Total konsorsiyumunun sözleşmesini bir yıl süreyle uzattığını kaydeden Politis gazetesi, Rum Enerji Bakanlığı’nın da yeni sözleşmeleri hazırlamak üzere yetkili kılındığını yazdı.

Gazete, sözde “MEB” içerisindeki 2, 3 ve 9’uncu parsellerin sözleşmelerinin 23 Ocak 2021’de, 11’inci parselle ilgili sözleşmenin 5 Şubat 2021’de, 6’ıncı parselle ilgili sözleşmenin 5 Nisan 2022’de, 7’inci parselle ilgili sözleşmenin 17 Eylül 2023’te ve 8’inci parselle ilgili sözleşmenin de 5 Nisan 2022’de sona ereceğini; tüm bu sözleşmelerin süresinin birer yıl süreyle uzatıldığını kaydetti.

Haberde, ENI-Total konsorsiyumunun sondaj çalışmalarına ara verilmesinin böylelikle resmileştiği, ancak şirketlerin Rum Yönetimi karşısındaki yükümlülüklerinin değişmeyeceği ifade edildi.