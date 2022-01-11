PCR çilesi

Ömer KADİROĞLU

Antijen testi pozitif çıkan ya da temaslı olduğu için PCR yaptırması zorunlu olan kişilere ücretsiz test imkanı sağlayan Lefkoşa Fuar Alanı’nda dün yine uzun kuyruklar oluştu.

Karantina süresini bitirenler, temaslı takibi için bileklik takacak olanlar, öğrenciler, çalışanlar ve 23 Ocak’ta yapılacak seçimde görev alacak kişiler test yaptırmak için sabahın erken saatlerinde merkezin önünde bekleyişe geçti.



Uzun süren bekleyişin ardından saat 08.00’de uygulamaya geçmesi gereken merkezin belirtilen saatte açılmaması üzerine sıra bekleyen vatandaşlar isyan etti.Merkezin giriş kapısına ait anahtarın kaybolmasından dolayı vaktinde açılamadığı öğrenildi.Yağmurun altında sosyal mesafenin ihlal edildiği kuyrukta, sinirler de zaman zaman gerildi. Seçimlerde görev alacak kişilerin de yönlendirildiği Lefkoşa Fuar Alanı’ndaki yoğunluğa, soğuk, yağmur ve uzun kuyruklar da eklenince, tam anlamıylayaşandı.