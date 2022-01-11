Suna ERDEN

Girne’de 30 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen ‘Yeni Yıl Paketi’ operasyonunda tutuklanan zanlıların geçtiğimiz gün yapılan Çatal Operasyonu’nda tutuklanan şahıslarla bağlantısı ortaya çıktı. ‘Yeni Yıl Paketi’ operasyonuyla tespit edilen Nijerya uyruklu Aicha Kenza Traore, Peter Friday Chıoke, Ifunanya Faith Ezıke ve Onyeka Richard Ugbaja’nın bağlantılarını araştıran polisin Peter Ogbonna ve Esther Chikwado Ejemba’ya ulaştığı öğrenildi. Polisin bağlantıyı tespit etmesi üzerine

7 Ocak 2022 tarihinde Çatalköy’de operasyon düzenleyerek, Peter Ogbonna ve Esther Chikwado Ejemba’yı yakaladığı bilgisi elde edildi.

Çatal ve Yeni Yıl Paketi operasyonlarında tutuklanan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Satışa hazır paketlerle yakalandı

Soruşturmayı yapan polis, aldıkları ihbar üzerine 30 Aralık 2021 tarihinde Girne’de İskenderun Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir ticari taksinin durdurulduğunu söyledi. Polis, yolcu olarak bulunan, zanlı Aicha Kenza Traore'nin üzerinde arama yaptıklarını; giymekte olduğu sutyeninin içerisinde satışa hazır 13 paket halinde toplam 10 gram hintkeneviri, 5 gram da sentetik cannabinoid bulduklarını söyledi. Polis, ayrıca zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 2 bin 60 TL bulunarak, emare alındığını açıkladı.

Balkondan atladı

Polis, tutuklanan Aicha Kenza Traore'nin ifadesinde uyuşturucu maddeleri, Girne'de zanlı Onyeka Richard Ugbaja ve Peter Friday Chioke'nin kendisine satması için verdiklerini beyan ettiğini açıkladı.

Polis, ifade ışığında Richard Ugbaja ve Peter Friday Chioke'nin kaldığı adrese gittiklerini belirtti.



Zanlıların kaldığı apartman dairesinin kapısını çaldıklarını, bir süre bekledikten sonra kapıyı kırarak içeri girdiklerini ifade eden polis, bu esnada Peter Friday Chıoke'nin 3’ün katta olan balkondan aşağıya atladığını, ağaçlara çarpa çarpa yere düştüğünü ve koşarak uzaklaşmaya çalıştığını ifade etti. Polis, 2 sokak öteye kaçan zanlının ağaçlık alanda saklandığı esnada çevredeki vatandaşların görüp söylemesiyle yakalandığını açıkladı.Polis, akabinde Chıoke ve arkadaşı Ifunanya Faith Ezıke’nin birlikte kaldığı evde arama yaptıklarını; 60 ayrı paket halinde satışa hazır 11 gram hintkeneviri, 15 gram sentetik cannabinoid, hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 4 bin 300 TL, 550 dolar, 190 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, Chioke’nin yanı sıra ev arkadaşı Ifunanya Faith Ezike’nin de tutuklandığını ifade etti.Polis, Onyeka Richard Ugbaja’nın da meseleyle bağlantılı olarak tutuklandığını belirtti.

Zanlıların bağlantısı tespit edildi

Polis, 30 Aralık 2021’de tutuklanan dört zanlıyla bağlantısı olduğu tespit edilen Peter Ogbonna ve Esther Chikwado Ejemba’nın da 7 Ocak 2022 tarihinde Çatalköy’de düzenlenen operasyonda yakalandığını ifade etti.

Polis, Çatalköy’de saat 18.30 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda Peter Ogbonna’nın üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgâhta yapılan aramada, tasarrufunda satışa hazır paketler halinde, yaklaşık 212 gram ağırlığında hintkeneviri ve 100 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Operasyonda ayrıca, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 7 bin 300 TL nakit para da bulunarak emare olarak alındığını belirten polis, meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen Esther Chıkwado Ejemba'nın da tutuklandığını ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, zanlıların cep telefonu görüşmelerinin incelendiğini, olası yeni şahısların ortaya çıkabileceğini, aranan iki kişi olduğunu belirterek, 8 gün ek süre istedi. Mahkeme talebi kabul etti.