Bıçakla terör estirdi

Lefkoşa’da sabaha karşı kız meselesi yüzünden çıkan kavgada iki kişi bıçaklandı, bir kişi tutuklandı. Yavuz Can Balaban’ın tartıştığı Kadir Mert Aydın’ı kolundan ve göğsünden, Ahmet Kesim Esmer’i de birkaç kez kalçasından bıçakladığı belirtildi. Olayın ardından Aydın ile Esmer hastaneye kaldırılırken, zanlı Balaban gözaltına alınarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, olayın 10 Ocak 2022 tarihinde saat 04.00 sıralarında Lefkoşa'da meydana geldiğini söyledi.



Polis, Yavuz Can Balaban’ın kız meselesi yüzünden tartıştığı Kadir Mert Aydın’ı kolundan ve göğsünden bıçakladığını açıkladı. Polis, zanlının 16 santimlik bıçağı Ahmet Kesim Esmer’in kalçasına birkaç kez sapladığını açıkladı. Polis; Kadir Mert Aydın ve Ahmet Kesim Esmer’in, YDÜ Hastanesinde müşahede altına alındığını, ancak hayati tehlikeleri bulunmadığını söyledi. Polis, olayda kullanılan bıçağın emare olarak alındığını ve Yavuz Can Balaban’ın tutuklandığını anlattı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme talebi kabul etti.