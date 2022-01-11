2 bin dolar 3.5 yılına mal oldu

Türkiye’nin Alanya ilinden tekne ile bir çocuk 19 mülteciyi para karşılığında Kuzey Kıbrıs’a getiren Mustafa Kaddour hakkındaki dava dün karara bağlandı. Mültecileri 2 bin dolar karşılığında Güneşköy sahiline getirip bırakan sanığın işlediği bu suç 3 buçuk yılına mal oldu. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı 3 yıl 6 ay hapse mahkum ettiğini açıkladı. Kararda sanığın para için biri çocuk 19 kişiyi riskli şartlar altında taşıması ve can güvenliklerini tehlikeye atması ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildi.

Kararı okuyan Yargıç Murat Soytaç, sanığın işlediği İnsan Kaçakçılığı suçunun ciddi suçlardan olduğuna değindi.



Soytaç, sanık Mustafa Kaddour’un biri 15 yaşında çocuk 19 kişiyi, Alanya sahilinden 6 saat süren elverişsiz bir tekneyle Güneşköy sahiline getirdiğini ifade etti. Soytaç, sanığın, 19 göçmenin hayatını tehlikeye attığını ve bu suçu 2 bin dolar para karşılığında işlediğini belirtti.Yargıç Soytaç, sanığın biri çocuk 19 kişinin hayatını tehlikeye atmasını, fazla yüklü bir tekne ile 6 saatten fazla süren yolculuğa gece çıkıp riski artırmasını ve para karşılığında bu suçu işlemesini aleyhine değerlendirdiklerini söyledi. Yargıç Soytaç, oybirliği ile 3 yıl 6 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.