Polis olayı yatıştırdı

Hüseyin ÇİÇEK

Dipkarpaz’da 16 yaşında olan genç kıza henüz 14’ündeyken tecavüz ettikleri iddia edilen amcasının oğlu İ.G. (25), dayısının oğlu S.D. (24) ve Karpaz sakinlerinden S.Ç. (25) dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, gergin anlar yaşandı.

İskele Kaza Mahkemesi önünde toplanan kızın ailesiyle, zanlı İ.G.’nin yakınları arasında tartışma çıktı. Genç kızın amcasının oğlu olan İ.G.’nin abisine saldıran aile, polis tarafından engellendi. Olay kısa sürede kontrol altına alınırken, mahkeme avlusuna toplanan kalabalık dağıtıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis müfettişi Erdim Kara, 17 yaşındaki müşteki kızın babasının, polise kızının 31 haftalık hamile olduğunu ve mahkeme huzurundaki zanlılar tarafından tecavüze uğradığı yönünde bilgi verdiğini anımsattı.

Polis müfettişi, bilgi almalarının akabinde, karantina otelinde bulunan müşteki kızdan ifade temin edildiğini ve zanlı İ.G.’nin, 2018 yılı içerisinde abisinin kaldığı öğretmen lojmanında ve müştekinin 16 yaşından küçük olduğu dönemde, tecavüz ettiğinin belirlendiğini aktardı.



Polis müfettişi, yine aynı zanlının, 2020 yılı Mayıs ayı içerisinde ormanlık alanda kız tecavüz ettiğini ifade etti.Polis, zanlı S.D.’nin ise 2020 yılı Ağustos ile Eylül aylarında kızı piknik alanına götürüp tecavüz ettiğini söyledi. Polis, S.Ç.’nin de 2020 yılı Kasım ayı içerisinde müştekinin çıplak resimlerini göstererek, tehdit ile tecavüz ettiğini söyledi.Zanlı İ.G.’nin, ifade vermediğini söyleyen Kara, iftiraya uğradığı beyanında bulunduğunu, zanlı Dağ’ın ise kız ile konuşup buluştuğunu ancak ilişkiye girmediğini söylediğini açıkladı. Kara, Sergen Çobanoğlu’nun ise suçunu kabul ettiğini açıkladı.

DNA için kan örneği alındı

Polis, 31 haftalık hamile kızın karnındaki bebeğin babasının tespitine yönelik DNA araştırması başlatıldığını, zanlılarla birlikte soruşturma bir iddia üzerine bir şahıstan daha kan örneği alındığını kaydetti .Polis, ancak henüz DNA sonuçlarının ellerine ulaşmadığını bildirdi.

Polis, zanlıların serbest kalması halinde titizlikle yürütülen soruşturmanın etki altında kalacağını ifade ederek 6 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Tutku Candaş zanlıların 6 gün daha polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.