Seçimden önce ‘garanti’

Ömer KADİROĞLU-Hüseyin ÇİÇEK

Koalisyon hükümetinin 25 Aralık seçimlerinden önce 13’üncü maaşları ödemek için yoğun bir hazırlık içinde olduğu öğrenildi. Hükümete yakın bir kaynak “23 Aralık tarihine kadar ödeme yapılacak” derken, kamu çalışanlarının yanı sıra esnaf dört gözle bunun gerçekleşmesini bekliyor.

Diyalog’a konuşan esnaf, kurum ve kuruluşların yılbaşı partileri nedeniyle çarşıda bir miktar hareketlenmenin olduğunu, ancak umutların 13’üncü maaşlara bağlandığını söyledi. Bazı işletmeler yılbaşı için özel hediye paketleri hazırlarken, bazıları indirim kampanyası başlattı.

Lefkoşa ve Gazimağusa esnafı ne dedi…?

Derya Alp

“İşlerimiz eskisi gibi olmasa da çok şükür biraz hareketlilik var. Yılbaşı yemekleri ve baloların birkaç yıl aradan sonra yeniden planlanması ile çarşıda az da olsa bir hareket başladı. Ülkedeki tüm olumsuzluklara rağmen insanlar alışkanlıklarını sürdürmeye çalışıyor. 13’üncü maaşların piyasaya düşmesi ile hareketliliğin daha da artacağına eminim. İnsanlarımız eskisi gibi alışveriş yapamıyor. Bana göre en acısı da zaten budur. Fiyatlar neredeyse ikiye katlanmış durumdadır. Ben 40 yıldır bu sektörün içerisindeyim ve fiyatların birden bire bu kadar yükseldiğini hiç hatırlamıyorum. Kendi vatandaşımız fiyat bakıyor ve istediklerini doğru düzgün alamıyor. Halk daha uygun fiyatlı ürün arıyor.”

Huri Bavik

“13’üncü maaşların ödenmesi ile işlerimizdeki hareketin biraz daha artacağını düşünüyorum. Esnaf da vatandaşlar da 13’üncü maaşı bekliyor. 13’üncü maaşların piyasaya düşmesi ile hareket olacaktır ancak eskisi gibi alışveriş yapamayan insanlar rahat rahat alışverişler yapsın diye mağazamızda her keseye uygun kampanyalarımız vardır.”

Laden Fellahoğlu

“Yılbaşı hareketliliği az da olsa başladı. 13’üncü maaş henüz verilmedi ve bu maaşların verilmesi ile çarşıda daha da ciddi bir hareketin olacağını düşünüyorum. Vatandaşlar da esnaf da 13’üncü maaşı bekliyor. 13’üncü maaş ne kadar erken verilirse piyasa için o kadar iyi olacaktır. Vatandaşlar eskiden düşünmeden alışveriş yapıyorlardı ancak şimdilerde aldıklarını ince eleyip sık dokuyorlar ve ağır ürünlerden ziyade daha hafif ürünler tercih ediyorlar.”

Hatice Özerlat

“İşler her yılki gibi değil. İnsanlar gelip bakıyor ancak alım güçleri çok düştüğü için öncelik çocuklarına veriyor ve kalırsa kendilerine alışveriş yapıyor. Eskiden üç -dört kıyafet alanlar şimdilerde bir kıyafeti almakta zorlanıyor. İnsanlar anca market alışverişlerine para yetiştirebildiği için kıyafet ve diğer alışverişler için bütçe kalmıyor. Geçtiğimiz yıllarda böyle günlerde yılbaşı heyecanı başlardı ve çarşı cıvıl cıvıldı ancak bu yıl öyle bir hava yoktur. Herkes 13’üncü maaşları bekliyor. Bazı müşterilerimiz ürün seçip ayırttı ve 13’üncü maaşlarını bekliyor. İnsanlar yılbaşı için dışarıya çıkma planı yapmadığı için çarşının ciddi hareketlilik yaşamasını da beklemiyorum. Dükkanlarımıza gelen insan sayısında ciddi bir düşüş vardır. Esnaf eski işlerini mumla arıyor.”

Samet Kölgesiz

“Yılbaşı öncesi çarşıda çok bir hareket göremiyoruz. Eski yıllarda alışverişler yapılır hediyeler alınır ve herkes rahatlıkla alışverişler yapardı Ancak bu durum son yıllarda yaşanmıyor. Belediyelerin ve ilgili bakanlıkların çarşıları böylesi önemli günlerde canlandırmak için organizasyonlar yapması gerekiyor. 13’üncü maaşların verilmesi ile belki bir hareket olur. Ancak son yıllarda özellikle Arasta bölgesinde hiç yeni müşteri ile karşılaşmıyoruz.”

Son güne bırakılmasın

Haldun Birsoy

“İşler şu an durgundur, yılbaşına doğru 13’üncü maaşların da ödenmesiyle bir canlılık bekliyoruz. 13’üncü maaş ödemesinin piyasaya olumlu etkisi olacaktır, ancak bu ödemenin bir an önce yapılması gerekir, ne kadar erken ödenirse çarşı o kadar fazla hareketlenir. Son güne bırakılırsa çarşıya hiç bir etkisi olmaz.”

İbrahim Küçük

“ 13’üncü maaşların ödenmesiyle piyasada canlılık artacaktır, ancak ödeme ne kadar gecikirse, çarşıya yansıması o kadar da az olur. En erken zamanda bu hafta içi ödeme yapılmasını umuyoruz.”

Aşkın Canatan

“İşlerimiz şu an iyi gidiyor, ancak çarşıda durum genel anlamda zayıf. 13’üncü maaş ödemesiyle esnafın işleri canlanacak, ancak ödemenin erken yapılması gerekir. Erken ödeme olursa çarşı o kadar fazla hareketlenir, son güne kalır, hatta yılbaşını da geçirirlerse insanlarda para azalacağı için çarşıya kimse gelmez.”

Jale Alkaş

“13’üncü maaşların bir an önce ödenmesini bekliyoruz, belki satışlarımızda bir canlanma olur. Geç ödenirse işimize çok yaramayacak, umarım ayın 16’sına kadar bir ödeme yapılır.”

Tahir Toker

“ İşler çok kötü, 13’üncü maaş ödemesinin de bir şey değiştireceğine inanmıyorum. Bu pahalılıkta insanlar borca girdi, borç ödemekten çarşıya aktaracak para bulunamayacak.”

Okan Ertürk

“13’üncü maaş ödemesinin bir an önce olması gerekir, son güne kalırsa esnafın işine yaramaz. Erken ödeme olursa çarşı o kadar fazla hareketlenir, son güne kalırsa insanlarda para azalacağı için çarşıya kimse gelmez.”