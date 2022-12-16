Şok baskın

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan “Örümcek Operasyonu" kapsamında Öner Denizsev’in (E-58) kaldığı evde yapılan aramada, 2 tabanca, tabancalara ait 2 şarjör, bir mermi ve toplam 51 gram ağırlığında Metamfetamin türü uyuşturucu ele geçirildi. Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Nurettin Enginer, aldıkları ihbar ışığında, dün sabah 00.40’ta, zanlı Öner Denizsev’in ikametgahına baskın yaptıklarını söyledi. Enginer, zanlının polisi fark ederek ev içerisinde uyuşturucu maddeleri yok etmeye çalışması üzerine kapının makul güç kullanılarak açılarak eve girildiğini belirtti.

Polis, evde yapılan arama sonucunda, mutfak penceresi iç kısmında, 51 gram Metamfetamin türü uyuşturucu madde ile yine mutfakta bir çanta içerisinde 2 adet tabanca ve bir adet canlı mermi bulunduğunu açıkladı.

Uyuşturucu maddenin analize, tabancaların ise parmak izi incelemesi ile balistik incelemeye gönderileceğini bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, bir gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.