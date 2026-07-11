Proje 2027’de tamamlanacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile Türkiye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mesarya Ovası Sulaması Ana İletim Hattı Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye Devlet Su İşleri (DSİ) KKTC Proje Müdürü Yusuf Şahin'in brifing verdiği incelemede iki bakan da iş makinesinin başına geçti. Bakan Yumaklı, projede kullanılacak su borusunu vinç yardımıyla TIR'dan indirdi.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Yumaklı, KKTC'de 14 ayrı projeden oluşan yaklaşık 69 milyar liralık yatırım programının yürütüldüğünü belirterek, bunun 41 milyar liralık bölümünün tamamlandığını, 8 milyar liralık kısmında çalışmaların sürdüğünü, yaklaşık 20 milyar liralık bölümünün ise planlama aşamasında bulunduğunu söyledi.

Yaklaşık 5,5 milyar lira maliyetli Orta Mesarya Ovası İkinci Kısım İletim Hattı çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Yumaklı, 9 bin 720 hektarlık tarım arazisini sulayacak hattın yarısının tamamlandığını açıkladı.

Güzergâhta kamulaştırma veya benzeri bir sorun yaşanmaması halinde projenin 2027 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Yumaklı, 207 kilometrelik içme suyu iletim hattının ise tamamlandığını kaydetti.

Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkinin iki devlet arasındaki klasik bir ilişki olmadığını vurgulayan Yumaklı, "Kader ve gönül birliğimiz var. Anadolu'dan gelen her damla su, aynı zamanda kardeşliğimizin, dayanışmamızın ve ortak geleceğimizin sembolüdür." dedi.

Yumaklı, su kayıp ve kaçaklarının önlenebilmesi için belediyelere de çağrıda bulunarak, içme suyu altyapılarının yenilenmesi gerektiğini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2026, 09:37