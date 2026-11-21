Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği ile Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ni ziyaret etti.

Görüşmelerinde Lefkoşa’nın gelecek dört yıllık projelerini, otopark ihtiyacını, belediyenin mali yapısını ve yatırımları ele alan Harmancı, yeni dönem hedefleri hakkında bilgi verdi.

Erhürman’ı “Direniş” belgeseline davet etti

Harmancı, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı ziyaretinde, 23 Kasım’da Cumhurbaşkanlığı Mavi Salon’da ilk gösterimi yapılacak LTB Kadın Sığınma Evi’nin “Direniş” belgeselinin gösterimine Erhürman ve eşi Nilden Erhürman’ı davet etti.

LTB Teknik İşler ekibinden Erdoğan Bekiroğlu ile eski Cumhurbaşkanlığı Sarayı Proje Mimarı Güner Ersen’in de katıldığı görüşmede Harmancı, belediyenin Lefkoşa surlarına yönelik projelerini aktararak iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Ersen ise eski Cumhurbaşkanlığı Sarayı projesinin geldiği aşama hakkında bilgi verdi.

Yeni otopark projelerini açıkladı

Harmancı, TDP belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’ni ziyaretinde Lefkoşa’nın artan nüfus ve araç yoğunluğuna bağlı otopark ihtiyacına dikkat çekti.

Sigorta verilerinin şehir planlaması açısından önemli bilgiler sunduğunu belirten Harmancı, 2022-2026 döneminde hasar miktarlarında 27 milyonluk fark yaşandığını ve bunun nüfus artışına işaret ettiğini söyledi.

Yeni dönemde kamusal alanları yeniden düzenleyerek ve gerekli yerlerde kamulaştırmaya giderek otopark alanları oluşturacaklarını belirten Harmancı, projelerini şöyle sıraladı:

-Lefkoşa Kültür-Sanat Merkezi Otoparkı

-Kemal Şemiler Caddesi (Kalınyol) Otoparkı

-Zahra Sosyal Aktivite Merkezi ve Otoparkı

-Bakanlıklar Bölgesi Otoparkı

-Bedrettin Demirel Caddesi Otoparkı

Yaya, bisiklet ve toplu taşıma gibi alternatif ulaşım yöntemlerini de teşvik edeceklerini ifade etti.

Harmancı, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ni ziyaretinde ise belediyenin mali yapılanma süreci ve yeni dönem yatırımları hakkında bilgi verdi.

İnşaat müteahhitlerinin belediyenin önemli paydaşlarından biri olduğunu belirten Harmancı, ülke bütçesinin önemli bir bölümünün çalışan maaşlarına ayrıldığını, yatırımlar için yeterli kaynak kalmadığını söyledi.

LTB’de gerçekleştirdikleri mali yapılanmaya değinen Harmancı, belediyenin 2026 yılında piyasayı destekleyen ve ekonomik hareketliliğe katkı sağlayan önemli aktörlerden biri haline geldiğini ifade etti.