Ramazan ayı için hazır

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile Gönyeli Alayköy Belediyesi iş birliğinde, hayırsever Beha Hüseyin Köprülü’nün katkılarıyla inşa edilen Beha Hüseyin Köprülü Camii düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Açılış törenine hayırsever Beha Hüseyin Köprülü ve ailesi yanı sıra, Başbakan Ünal Üstel, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bazı bakanlar, milletvekilleri, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) Genel Müdürü Mustafa Tümer, Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, kurum ve kuruluş temsilcileri ile halk katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Demirhan Camii İmamı Muharrem Bozkurt tarafından Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla devam etti.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dursun Ali Coşkun tarafından dua okunarak, Beha Hüseyin Köprülü Camii ibadete açıldı.

Güzel bir eser

Başbakan Ünal Üstel, açılışta yaptığı konuşmada, “Bugün yine ülkemizde hükümet, yerel idareler ve değerli bir iş insanının destekleriyle güzel bir eseri KKTC’ye kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” ifadesini kullandı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) Genel Müdürü Mustafa Tümer de, sadece bir cami açılışı yapmadıklarını aynı zamanda köklü bir tarihi mirasın, vakıf medeniyetinin ve hayır geleneğinin yaşayan bir halkasına daha şahitlik ettiklerini kaydetti.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ise konuşmasında, çok anlamlı bir açılış için toplandıklarını kaydederek, “Osmanlı'dan Kıbrıs'a uzanan köklü bir vakıf geleneğini iki asır sonra aynı ruhla yeniden hayatla buluşturuyoruz.” dedi.

Camii yapım sürecinin 17 Ağustos 2023 tarihinde Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Din İşleri Dairesi, Gönyeli-Alayköy Belediyesi ve hayırsever Beha Hüseyin Köprülü arasında imzalanan protokolle başladığını kaydeden Amcaoğlu, inşaatının çok kısa bir sürede tamamlandığını da dile getirdi.

Hayırsever Beha Hüseyin Köprülü de açılış töreninde yaptığı konuşmasında, caminin temellerinin Osmanlı İmparatorluğu'nun köklü tarihine uzanan bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Köprülü, Osmanlı İmparatorluğu'nun parlak dönemlerinde yer alan Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa ve soyundan gelenlerin önemli görevler yaptıklarını anımsatarak, Köprü ailesinin geçmişi hakkında bilgi verdi.

Caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Köprülü, Beha Hüseyin Köprülü Camisi’nin KKTC’ye ve tüm İslam âlemine hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

Caminin açılışı sonrasında katılımcılara lokma ikram edildi.



Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2026, 10:10