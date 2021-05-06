Muhtarların çoğu siyasete küsmüş durumda

Çiğdem AYDIN-Ömer KADİROĞLU

Muhtarlar, erken seçim ve siyasetle ilgili görüşlerini aktarmaya devam ediyor. Diyalog gazetesinin “Erken seçim konusunda ne düşünürsünüz, gerekli mi?” “Erken seçimde mevcut partilere mi oy vermek istersiniz yoksa yeni bir parti mi görmek istersiniz?” ve “Parlamentoda veya hükümet oluşumunda görmek istediğiniz (Meclis dışında) güvenilir üç isim veriniz?” sorularını yanıtlayan muhtarlar, seçim olsa da olmasa da ülkedeki sorunların çözüleceğine inanmadığını belirtti. Bazıları ise pandemi şartlarında erken seçimin gereksiz olduğunu dile getirdi.

Mehmet Şahkın (İskele Ergazi Muhtarı)

“Bana göre erken seçim yapmanız zamanı değil. Çünkü salgından dolayı ülke zaten karışık.

Ülkemizde yeni bir parti kurulsa da olur kurulmasa da… Zaten bir şey değişmez.

Parlamentoda veya hükümet oluşumunda görmek istediğim isimlerden biri Reşat Akar’dır. Çünkü halkı anlıyor ve sorunlarını biliyor.”

Halil Yenigün (İskele Sınırüstü Muhtarı)

“Erken seçim şu şartlarda olmamalı. Salgın yüzünden zaten ekonomi batmış durumda. Bu haldeyken bu ülke seçim kaldırmaz. Zaten hükümet daha çok yeni, gerek yok seçime.

Ülkemizde yeterince parti var, yenisine ihtiyaç yok ancak mevcut olanlar kendilerine çeki düzen vermelidir.

Parlamentoda veya hükümet oluşumunda görmek istediğim ve en güvendiğim isim Reşat Akar’dır.”

Bayram Fakiroğlu (İskele Topçuköy Muhtarı)

“Erken seçim olup olmayacağı beni pek ilgilendirmiyor. Çünkü kim gelirse gelsin ülkedeki sorunları çözeceğine inanmıyorum. Her gelen aynı, bu nedenle seçimle pek ilgilenmiyorum.

Eğer seçim olursa hangi partiye oy vereceğimi henüz bilmiyorum. Günü geldiğinde karar vereceğim. Ayrıca bu ülkede eğer bir şeyleri değiştirebilecekse yeni bir parti kurulmalıdır.

Parlamentoda veya hükümet oluşumunda görmek istediğim isim var mı diye soracak olursanız şu an kimseye güvenim yok.”

Şerif Dolu (İskele Yarköy Muhtarı)

“Bana göre erken seçim olmalıdır. Çünkü bazı şeylerin düzene girmesi için şart. Daha istikrarlı bir oluşum ortaya çıkmalıdır.

Ülkede yeni parti kurulmasını istiyorum. Bana göre yeni bir parti şart haline geldi.

Parlamentoda veya hükümet oluşumunda ülkeye hayrı olacak insanların olmasını istiyorum.”

Cafer Özbalalanlı (Mehmetçik Balalan Muhtarı)

“Erken seçim kaçınılmazdır. Bana göre olmalıdır. Siyasette istikrar oluşması için şarttır.

Ülkemizdeki siyasi parti sayısı yeterlidir. Hatta ülkeye göre parti sayısı fazladır. Bence sayıları azaltılmalıdır. Parlamentoda veya hükümet oluşumunda güvendiğim ve görmek istediğim net bir isim yok ancak ülkeye faydası olacak kişilerin olmasını istiyorum.”

Salih Dalınç (Mehmetçik Bafra Muhtarı)

“Siyasette karmaşa var. Düzene girmesi için erken seçim gereklidir.

Seçim olursa mevcut partilerden birine oy vereceğim. Ülkemizde yeni bir partiye ihtiyaç yoktur. Mevcut olanlar kendilerini düzeltsinler yeterlidir.

Parlamentoda veya hükümet oluşumunda görmek istediğim isimlerden biri Reşat Akar, diğeri Hüseyin Ekmekçi’dir.”

Altay Ayrancıoğlu (Lefke Çamlıköy Muhtarı)

“Erken seçimin ülkemize faydalı olacağını düşünüyorum. Bu zamana kadar gördük ki koalisyonla ülke yönetilemiyor. Tek partinin seçimden galip çıkması taraftarıyım.

Mevcut partilerden desteklediğim bir parti var. Son dönemde biraz problemler yaşandı ama hangi parti de yok ki. Ama şunu da eklemek isterim; Türkiye’siz olmaz.



Parlamentoda veya hükümet oluşumunda sorunların üstesinden gelebilecek kişi olsun benim için yeterlidir.”



Yalçın Kaya (Alsancak Yeşiltepe Muhtarı)

“Erken seçime ihtiyacı doğduysa ki bana göre doğdu gidilmelidir. Bir an önce halk nazarında acil çözümlere ihtiyacımız vardır.

Mevcut partilere oy vermeyi düşünüyorum yeni bir parti arayışım yok.

Yeni isimler meclise girer mi daha mı iyi olur bunu bilemiyorum benimsediğim bir isim yok ne yazık ki.”

Selçuk Oday (Yukarı Girne Mahallesi Muhtarı)

“Erken seçim bu şartlarda gereklidir. Siyasette istikrar şarttır. İstikrar için ise erken seçim olmalıdır.

Yeni bir partiye gerek yok. Tüm partiler de aynı zaten, herkes birbiriyle akraba bu ülkede. Particilik bir prosedürdür açıkçası. Mecliste başarılı ve çalışkan kişileri görmek istiyorum.”

Osman Mısırlısoy (Lapta Çamlıbel Muhtarı)

“Bu memlekette artık seçime gerek yok. Yetenekli insanlarımız var ancak her şey hantallaştı, mevcut insanlar da hantallaştı yetenekli olanlar bile iş yapamaz hale geldi. Parlamentoda veya hükümet oluşumunda sorunların üstesinden gelebilecek kişi olsun benim için yeterlidir.”

Mustafa Arap (Dikmen Dağyolu Muhtarı)

“Erken seçim aslında gerekli ama seçim olsa da bir şey değişmiyor. Ve bu ülkeyi partiler yemiş bitirmiştir. Mecliste görmek istediğim yegâne isim ise sadece Reşat Akar’dır.

Duruşu ve halka yakınlığı, söylediği sözlerin tutarlı oluşu bu ülkenin ihtiyacı olan bir tarzdır ve bu tarz halk ile artık buluşmalıdır.”

Ahmet Ağaoğlu (Girne Karakum Muhtarı)

“Erken seçim gereksiz şu an, ekonomik durumlar buna müsaade etmez. Yeterince partimiz vardır yeni bir parti oluşumuna da artık ihtiyacımız yoktur.

Meclise artık akıllı ve genç insanlara ihtiyacımız vardır artık mecliste gençlerimizi görmek istiyorum.”

İlgenç Bozkurt (Dikmen Kömürcü Muhtarı)

“Bana göre erken seçim gereklidir. İstikrar için şarttır.

Ülkemizde siyasi parti sayısı bana göre yeterlidir. Biz halk olarak mevcut partilerden icraat bekliyoruz. Parlamentoda veya hükümet oluşumunda başarılı, sorunları çözebilecek, ülkeyi rahatlayacak insanlar olmalıdır.”

Canpolat Şemi (Lapta Hisarköy Mahallesi Muhtarı)

“Ülke olarak seçim düşünecek noktada değiliz. Herkes ekmek derdindedir. Ülkemizde yeni siyasi partiye ihtiyaç yoktur. Mevcut olanlar kendilerini düzeltmelidir. Parlamentoda veya hükümet oluşumunda bu ülkeye yeni bir şeyler katacak insanların olmasını istiyorum. Şahıs bazında düşünmüyorum.”

Mustafa Meral (Dikmen Yeni Mahalle Muhtarı)

“Bana göre erken seçime gidilmemelidir. Zaten sonuç değişmiyor. Kim gelirse gelsin hükümetler muhtarlara önem vermiyor. Ayrıca seçim olsa da sandığa gitmeme kararı aldım.

Ülkemizde yeni bir partiye ihtiyaç yok, zaten yenisi de gelince eskisinden beter olacaktır.

Siyasete girenler de değişir, siyasete kesinlikle güvenim yoktur. Parlamentoda veya hükümet oluşumunda ülkenin hayrına çalışacak birilerinin olmasını istiyorum.”



Ömer Tabur (Lapta Alemdağ Muhtarı)

“Artık seçimlerle ilgilenmiyorum. Kim gelirse gelsin sonuç değişmiyor. Önemli olan pandemi döneminde yaşanan sorunların çözülmesi… Ancak siyasilerin bu sorunları çözebileceğine inanmıyorum. O yüzden artık bir beklentim yok…

Ülkemizde yeni bir siyasi partiye de ihtiyaç yoktur. Yeni kurulacak parti de bir şey değiştiremeyecek. Parlamentoda veya hükümet oluşumunda kimin yer aldığı da benim için artık önemli değildir.”

(Devam edecek)