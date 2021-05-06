Corona ile canavar kol kola 

Pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı dönemlerinde trafik kazası sayılarında düşüş yaşansa da, yıl genelinde ölümlü kazalarda bu oranda azalma olmadı.

10 Mart 2020'de ülkede ilk Coronavirüs vakasının görülmesinin ardından uygulanan sokağa çıkma yasağı döneminde ölümlü kaza meydana gelmedi. Ancak yıl boyunca 24 ölümlü kazada, 27 kişi hayatını kaybetti. 2021’in ilk 4 ayında ise 8 kişi trafiğe kurban verildi.

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) Trafik Bölüm Müdürü Şevket Derindağ, süratin, kazaların altında yatan ana sebeplerden biri olduğuna dikkat çekerek, “Maalesef sürücülerimiz sürat yapmayı seviyor, cep telefonunda konuşmayı seviyor, emniyet kemeri bağlamak istemiyor” dedi.

Ülkenin kanayan yarası

Polisten alınan verilere göre; 2019’da toplam 3 bin 575 kaza meydana gelirken, bu kazaların 24’ü ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Ölümlü kazalarda 30 kişi hayatını kaybetti.

2019’daki kazaların 808’i yaralanmayla sonuçlandı ve 1208 kişi yaralandı.

10 Mart 2020 tarihinde ülkede tespit edilen ilk Coronavirüs vakasıyla kapanma dönemi yaşanan 2020 yılında toplam 2 bin 854 kaza meydana geldi. Bu kazaların 24’ü ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti ve 27 kişi hayatını kaybetti.

2020’deki kazaların 563’ü yaralanmayla sonuçlandı ve 754 kişi yaralandı.

2020’de Coronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen Mart-Mayıs aralığında ölümlü kaza kayıtlara geçmezken, toplam 252 kaza meydana geldi. Aynı dönemin bir önceki yılında toplam 609 kaza meydana geldi, bu kazalardan 4’ü ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti ve 6 kişi hayatını kaybetti.

Kapanma öncesinde Ocak ayında 3 ölümlü kazada, 3 kişi hayatını kaybederken, Mayıs’ta başlayan kademeli açılmanın sonrasında Haziran ayında 5 ölümlü trafik kazasında, 6 kişi hayatını kaybetti. Temmuz ayında da yine 5 ölümlü kazada, 5 kişi yaşamını yitirdi. Ağustos'ta ölümlü kaza yaşanmazken, yıl sonuna kadar 11 ölümlü kazada, 13 kişi yaşamını yitirdi.

2021'de 8 ölüm

2021 yılının ilk 3 ayında toplam 449 kaza meydana gelirken, bu kazaların 82’si yaralanmayla sonuçlandı ve 109 kişi yaralandı.



2021 yılının Ocak, Şubat, Mart, Nisan aralığını kapsayan dönemde ise 8 ölümlü kaza meydana geldi, 8 kişi hayatını kaybetti. 2020'nin ilk 4 ayında 3 ölümlü kazada, 3 kişi yaşamını yitirirken, 2019'da ise 6 ölümlü kazada, 9 kişi hayatını kaybetti.2021'de ölümle neticelenen kazaların 3’ü dikkatsiz sürüş, 2’si aşırı sürat, 2’si alkol, 1’i ise kavşakta durmama nedeniyle meydana geldi.2021’deki ölümlü kazalarda sürücülerin yaş aralığı 20-87 arasında değişiyor. Bu sürücülerin 4’ü hayatını kaybederken, yaşları 20, 24, 40, 87 olarak kayıtlara geçti.Covid-19 salgını nedeniyle ikinci kez kapanma önlemi uygulanan 2021 yılının Ocak-Şubat aylarında toplam 281 kaza meydana gelirken, aynı dönemin bir önceki yılı olan 2020’de 605 kaza kayıtlara geçti. 2019 yılında ise aynı dönemde 575 kaza oldu.2021’de uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle daha önceki yıllara göre trafik kazası sayısında yarı yarıya bir düşüş görülürken, ikinci kapanma döneminde bir öncekinden farklı olarak ölümlü kazalar da kayıtlara geçti. 2021'deki ölümlü kazaların, 2'si Ocak, 2'si Şubat, 2'si Mart, 2'si Nisan'da meydana geldi.

Derindağ: Kazaların altında sürat yatmaktadır

PGM Trafik Bölüm Müdürü Şevket Derindağ, verilerle ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Derindağ, pandemiyle birlikte alışılmışın dışında bir döneme girildiğine dikkat çekerek, kapanma nedeniyle insanların alışkanlıklarının, yaşam tarzının değiştiğini kaydetti. Bu değişikliğin trafiğe de yansıdığını belirten Derindağ, karışık istatistiklerin göze çarptığını ifade etti. Ölümlü kazalarda da inişli-çıkışlı rakamların görüldüğünü dile getiren Derindağ, Mart’taki kapanma sonrasında kazalarda yüzde 50-57’ye varan düşüşler olduğunu, yollarda araç olmaması sebebiyle trafik suçlarının da düştüğünü söyledi.

Kademeli açılmanın sonrasında trafiğin arttığına işaret eden Derindağ, Girne- Karpaz gibi bölgelere insanların rağbet gösterdiğini belirtti. Açılmayla ölümlü kazalarda da artış yaşandığına işaret eden Şevket Derindağ, kazaların genelde Girne bölgesinde yoğunluk gösterdiğini kaydetti. “Kazaların altında sürat yatmaktadır” vurgusu yapan Derindağ, alkolün de az sayıda olmakla birlikte kazaların sebebi olduğunu ifade etti.

“Hız tespit kameralarının trafik kazalarının azalmasına olumlu etkisi oldu mu?” sorusu üzerine Derindağ, “Maalesef sürücülerimiz sürat yapmayı seviyor, cep telefonunda konuşmayı seviyor, emniyet kemeri bağlamak istemiyor” dedi.

Kapanma döneminde aktivitelerin azalması nedeniyle cep telefonlarına bağımlılığın arttığının altını çizen Derindağ, araç kullanırken cep telefonuyla konuşulduğunu hatta mesajlar atıldığını kaydetti.