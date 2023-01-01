Rekor Akıncı’da

Lefkoşa Türk Belediyesinde (LTB) 1958 yılından bu yana 12 başkan görev yaptı. 1974’teki Barış Harekatına kadar 4 başkanın görev yaptığı LTB’yi 1976’dan bugüne kadar 8 ayrı başkan yönetti. Başkanlar arasında en uzun hizmet süresi (1976-1990) yılları arasında başkanlık koltuğunda oturan Mustafa Akıncı’ya ait. Akıncı’yı ise 2014’te seçilen ve halen görevde olan Mehmet Harmancı izliyor. Tarihi verilere göre, 1880 - 1958 yılları arasında adada Türk ve Rum Belediyesi ayırımı yapılmaksızın Birleşik Belediyeler sistemi uygulandı. 1950'li yılların sonlarında ise Lefkoşa başta olmak üzere diğer şehirlerde yaşayan Türkler birleşerek ayrı Türk Belediyeleri kurmaya karar verdi.

Bunun sonucunda belediye hizmetlerinin yürütülebilmesi için Belediye Komiteleri oluşturuldu. İlk Türk Belediye Komitesi 16 Haziran 1958 yılında Lefkoşa' da kuruldu. Geçici Lefkoşa Belediye Meclisi olarak da isimlendirilen bu komitede, Tahsin S. Gözmen Belediye Başkanı, Ümit Süleyman Asbaşkan ve Ekrem Ferdi Sarper ile Macit Tevfik belediyenin meclis üyeleri olarak yer aldı.

Seçimle gelen ilk başkan Akıncı

1958’ten 1976 yılına kadar Belediye Başkanı atama yolu ile göreve getirilirken ilk kez 1976 yılında Mustafa Akıncı atama ile değil de demokratik oy verme yönetimi ile Lefkoşa Belediye Başkanlığına seçildi. 25 Eylül 1978’de kanalizasyonla ilgili anlaşma Rum Belediye Başkanı Lellos Dimitriades ile Türk Belediye Başkanı Mustafa Akıncı arasında imzalandı. Ayrıca, 24 Ekim 79’da kentin bir bütün olarak gelişimini içeren İmar Planı anlaşması yapıldı. Ortak kanalizasyon projesi; 1980 yılı Mayıs sonundan beri yürürlükte.

LTB’de kimler başkan oldu?

Lefkoşa Türk Belediyesinde görev yapan başkanların isimleri ve hizmet süreleri ise şu şekilde:

Tahsin Gözmen (1958-1961)

Cevdet Mirata (1961-1962)

Fuat Celalettin (1962-1969)

Ziver Bodamyalızade (1969-1976)

Mustafa Akıncı (1976-1990)

Burhan Yetkili (1990-1994)

Şemi Bora (1994-2002)

Kutlay Erk (2002-2006)

Cemal Metin Bulutoğluları (2006 - 11 Ocak 2013)[4]

Celal Cin (vekâleten) (11 Ocak 2013 - 10 Nisan 2013)[5]

Kadri Fellahoğlu (10 Nisan 2013 - 3 Temmuz 2014)[6]

Mehmet Harmancı (3 Temmuz 2014 - Halen )