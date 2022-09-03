Sendikalar çözüm istiyor

Kamuda örgütlü Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu Görevlileri Sendikası (KamuSen) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi’ndeki personel eksikliği giderilmediği gerekçesiyle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı kapısına siyah çelenk bıraktı.

Sendika yetkilileri, 11 Ağustos’tan bu yana birimde grev uygulandığını belirterek, personel ihtiyacının karşılanması için adım atılmamasına tepki gösterdi.

KamuSen Başkanı Metin Atan yaptığı konuşmada, yaklaşık 1 aydır Ehliyetler Birimi’ndeki grevin sürdüğünü belirterek, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı “duyarsızlıkla” suçladı.

Sıkıntıların katbekat arttığının farkında olunmadığını savunan Atan, Bakan Arıklı’ya eleştirilerde bulundu. 3 sendika olarak kararlı olduklarını ifade eden Metin Atan, birime iki personel bile alınamadığını belirterek buna tepki gösterdi.

Bengihan: Bu kadar basit…

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, “partizanca yapılan görevlendirmenin geri alınmadığını ve sorunu çözecek iradenin ortaya konmadığını” ifade ederek, “Bu kadar basit bir konuyu bile çözemeyen bakanlık memleket yönetecek ve biz sorunlara çözüm üretmesini bekleyeceğiz” eleştirisinde bulundu.

11 Ağustos’tan bugüne kadar Girne, Mağusa ve Lefkoşa’da eylem ve grev yaptıklarını hatırlatan Bengihan, amaçlarının, para değil partizanca yapılan görevlendirilmelerin geri getirilmesi veya yerlerine başka personel konulması olduğunu söyledi. Bengihan, “Ne irade var, ne cesaret” dedi.

Serdaroğlu: Devlet batarsa sizlerin yüzünden batar

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, Bakan Arıklı’nın katıldığı bir programda, “devletin battığını söylediğini” belirterek, “Devletler asla batmaz, devletler sadece kötü yönetilir şu anda olduğu gibi…” dedi. Devletin bu şekilde yönetilmeye devam edilmesi halinde buna çanak tutulduğunu dile getiren Serdaroğlu, “Devlet batarsa sizlerin yüzünden batar” iddiasında bulundu.

Pandeminin bittiğini ifade eden Serdaroğlu, “Şu anda Covid-21 veya Covid-20 ile karşı karşıyayız” diyerek, vurdumduymaz şekilde memleketin yönetildiğini ileri sürdü.

Konuşmaların ardından “Duyarsız Bakan” yazılı siyah çelenk, bakanlık kapısına asıldı ve eylem sona erdi.